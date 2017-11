Regiosport Hochrhein TuS Adelhausen II bremst den Verfolger

Ringen-Regionalliga: Spitzenreiter siegt mit 14:11 beim KSV Tennenbronn

KSV Tennenbronn – TuS Adelhausen II 11:14. – Einen hartnäckigen Verfolger schüttelte der TuS Adelhausen II auf dem Weg zum Titel in der Regionalliga ab. Beim KSV Tennenbronn feierte die Staffel von Trainer Thomas Weber einen wichtigen Sieg und baute den Vorsprung an der Spitze aus.

Zwar feierten die Gastgeber aus dem Schwarzwald fünf Einzelsiege, doch fielen diese jeweils mit 1:0 denkbar knapp aus. Im Gegenzug punktete die Equipe von Thomas Weber gleich dreifach mit den vollen vier Zählern durch Überlegenheitssiege von Tizian Gottstein (57 G), Jörn Schubert (71 F) und Schlusskämpfer Stephan Brunner (75 F), der aus dem 10:11-Rückstand noch den 14:11-Sieg für den TuS Adelhausen II klärte. Kevin Kähny (98 G) steuerte mit einem 5:0-Erfolg gegen Dominik Pfeifer zwei Punkte bei.

Hilfreich für den Gast war zudem, dass die von ihnen unbesetzte 61er-Klasse vom KSV Tennenbronn ebenfalls nicht korrekt besetzt wurde, da Lukas Brenn zu schwer über die Waage ging. Felix Krafft (130 F) hielt die erste Halbzeit gegen Olympiateilnehmer Dimitar Kumchev mit 1:4 noch spannend. In der zweiten Runde geriet er dann unter den 20 Kilogramm schwereren Bulgaren und wurde beim Stand von 1:6 geschultert.

Alican Ulu (66 G) ging gegen Kadetten-EM-Teilnehmer David Brenn nach zwei Minuten 5:0 in Führung, musste sich dann aber der Klasse des Gegners beugen und unterlag 5:6. Keine zehn Sekunden vor dem Gong musste Pascal Ruh (86 F) in Führung liegend diese am Mattenrand abgeben und unterlag 6:7. Gleich zwei Mal trat Konstantin Schneider (80 G) in der ersten Minute auf die Schutzzone, wodurch Kader-Athlet Florian Neumaier mit 2:0 in Führung ging und dieses Polster sich nicht mehr nehmen ließ.