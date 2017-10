Volleyball Triumph für VC Kanti Schaffhausen

Volleyballerinnen setzten sich bei eigenem Turnier in der Jestetter Realschulsporthalle gegen Bundesliga-Teams durch. TV Jestetten weist Kritik an Spielmodus zurück

Volleyball: (neu) Erstmals in der zehnjährigen Geschichte feierte der VC Kanti Schaffhausen den Sieg beim eigenen Vorbereitungsturnier in der Jestetter Realschulsporthalle. Das Team von Trainer Nicki Neubauer setzte sich etwas überraschend gegen die drei deutschen Bundesligisten Ladies in Black Aachen, Schwarz-Weiß Erfurt und USC Münster mit zwei Siegen und einem Remis durch.

Für negative Stimmung sorgten die holländischen Trainer Saskia van Hintum (Aachen), Jonas Kronseder (Erfurt) und Buijs Teun (Münster), die dem Veranstalter ihre eigenen Turnierregeln aufdrücken wollten.

Ausgangspunkt war ein Zwist zwischen Hintum und Kronseder am ersten Turniertag. Die Aachener Trainerin mokierte sich darüber, dass ihr Team zwei Mal hintereinander vier Sätze spielen musste. Darüber geriet sie laut Schilderung von Thomas Elger, Vorsitzender des TV Jestetten als Gastgeber des Kanti-Turniers, mit ihrem Kontrahenten im Dienst von SW Erfurt aneinander. Offensichtlich war dies ansteckend. Auch Münsters Trainer Buijs Teun wollte dann nicht mehr so richtig. Elger: „So haben wir von sechs geplanten Viersatzspielen nur eins über die volle Länge durchziehen können. Das war schade für den VC Kanti und seine vielen Fans in der Halle.“

Nach dem 3:1 gegen SW Erfurt und 3:0 gegen den USC Münster trat der VC Kanti am zweiten Turniertag in einer proppevollen Halle gegen die Ladies in Black an – in Erwartung eines spannenden Viersatz-Matches. Als sich die Stellerin der Gäste aus Aachen verletzte, wurde die Partie beim Stand von 1:1 abgebrochen. Für die Schaffhauserinnen reichte dies für den Turniersieg, den sie frenetisch feierten. Sie hatten unbeeindruckt vom ganzen Gezeter an beiden Tagen tolle Leistungen abgeliefert.

Elger verteidigte den Turniermodus: „Bisher hat sich noch nie jemand beschwert. Jedes Team muss zwei Mal hintereinander ran.“ Der Grund ist, dass das Turnier Vorbereitung für die am Wochenende beginnende Volleyball-Saison ist und die letzte Gelegenheit bot, noch einmal die Spielerinnen zu testen. Für Elger ist es unverständlich, warum die deutschen Teams von so weit anreisen, um sich dann über zu viele Sätze zu beklagen. Der Chef des TV Jestetten ließ sich die Laune aber nicht verderben. Er freute sich über ein volles Haus, eine gute Stimmung und Volleyball auf hohem Niveau.

Endstand: 1. VC Kanti Schaffhausen, 2. USC Münster, 3. Ladies in Black Aachen, 4. SW Erfurt.