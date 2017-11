Regionalsport Hochrhein Trainerwechsel beim TuS Bonndorf zur Winterpause

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Co-Trainer Björn Schlageter beerbt Nils Boll nach dessen Rücktritt zum Jahresbeginn

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: - Paukenschlag beim TuS Bonndorf vor dem Start in die Rückrunde gegen den SV Hölzlebruck. Trainer Nils Boll hat das Team darüber informiert, dass er sein Amt zur Winterpause nach dem Spiel beim FC Pfaffenweiler abgibt. Das bestätigte Co-Trainer Björn Schlageter, der die Elf dann übernimmt und mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsserie als hauptamtlicher Trainer übernimmt.

Der 34-Jährige übernimmt Bolls Weg, mit jungen Spielern zu arbeiten: „Wir wollen weiterhin die Jungen fördern und weiterentwickeln. Ich bin vom Kader überzeugt“, so Schlageter. Gründe für Bolls Entscheidung sind nicht bekannt. Der Trainer war für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen. Boll hatte das Amt vor eineinhalb Jahren nach dem Abstieg aus der Landesliga von Benjamin Gallmann übernommen.

Gegen den SV Hölzlebruck will der TuS Bonndorf die jüngste Heimniederlage gegen Aufsteiger FV Marbach vergessen machen. Der Tabellennachbar trotzte den Bonndorfern in der Hinrunde ein 1:1 ab. 22 Punkte und Platz acht – so lautet die Bilanz des TuS Bonndorf nach den 15 Vorrundenspielen. Mehr als die Hälfte der Punkte, die für den Ligaverbleib nötig sind, hat das Team bereits eingefahren.