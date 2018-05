Regiosport Hochrhein Trainer Roberto Wenzler übernimmt FC Schlüchttal im Sommer

Fußball-Bezirksliga: Trainer-Duo Felix Blatter und Nino Betz hat sich schon im Winter getrennt. Blatter legt Amt nach Saisonende aus privaten Gründen nieder. Der neue Trainer ist aktuell noch beim SV Grafenhausen tätig

Fußball-Bezirksliga: – Im Sommer endet beim FC Schlüchttal eine kleine Erfolgsgeschichte. Nachdem sich Nino Betz (31) bereits in der Winterpause zurückgezogen hatte, hört auch sein Kompagnon Felix Blatter (31) als Spielertrainer beim abstiegsbedrohten Neuling auf. "Ich schaffe es aus privaten Gründen nicht mehr, möchte aber weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen", erklärte der 31-Jährige auf Nachfrage. Mit der prekären sportlichen Situation habe seine Entscheidung nichts zu tun: "Trotz allem haben wir eine gute Stimmung in der Mannschaft. Es passt nach wie vor."

Neuer Trainer des FC Schlüchttal wird ab Juli Roberto Wenzler sein. Der 47-Jährige stammt aus dem Hegau, lebt seit geraumer Zeit in Birkendorf und hat im Herbst 2016 den SV Grafenhausen in der Kreisliga A des Bezirks Schwarzwald übernommen. Aktuell steht sein Team auf Rang vier.

Etwa zur gleichen Zeit waren Felix Blatter und Nino Betz beim FC Schlüchttal in die Verantwortung gerückt. Der im Sommer 2016 geholte Giuseppe Pavano war bei seiner Arbeit nicht vom Glück verfolgt, die Elf drohte in der Abstiegszone der Kreisliga A-Ost zu verharren. Blatter und Betz starteten damals mit der Amtsübernahme eine beispiellose Erfolgsserie, führten das Team auf den zweiten Tabellenplatz und danach via Aufstiegsspiele gegen den FC Hauingen in die Bezirksliga.

Sowohl Blatter als auch Betz wollen dem Verein weiterhin als Spieler für die Aktivmannschaften zur Verfügung stehen. Zumindest auf Nino Betz kann der neue Trainer wohl erst im Spätsommer wieder zurückgreifen. Er hat sich vor wenigen Tagen beim Spiel der "Zweiten" in Altenburg schwer verletzt. Mit einem medizinischen Schuh um den gebrochenen Knöchel verfolgte er das mit 1:5 verlorene Kellerduell beim FC Geißlingen an Krücken. Zum Trost hatte ihm ein Mädchen ein paar Wiesenblumen gepflückt und liebevoll an den verletzten Fuß drapiert.