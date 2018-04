Regiosport Hochrhein Trainer Heiko Günther verlässt FC Schönau

Fußball-Bezirksliga: Rücktritt nach dem 0:5 beim FC Geißlingen

Fußball-Bezirksliga: – Wie der FC Schönau am Sonntagabend in einer Pressemitteilung bestätigt, hat Trainer Heiko Günther sein Amt niedergelegt. "Nach der heutigen 0:5-Niederlage in Geißlingen hat Trainer Heiko Günther dem Vorstand und der sportlichen Leitung des FC Schönau 08 seinen sofortigen Rücktritt als Trainer der 1. Mannschaft mitgeteilt. Die Vereinsverantwortlichen bedauern diese Entscheidung des allzeit engagierten Trainers, können diese aber in Anbetracht der Umstände nachvollziehen", schreibt die 3. Vorsitzende und Pressesprecherin Jasmin Markanic in der Erklärung. Die Nachfolge des 37-Jährigen ist im Moment noch offen.

Heiko Günther hat den FC Schönau in der Saison 2016/2017 übernommen und im Sommer 2017 in die Relegation zur Landesliga geführt. Trotz des Scheiterns gegen den FC RW Ballrechten-Dottingen lief es zu Beginn der Hinrunde sportlich sehr gut. Der FC Schönau startete mit acht Siegen und einem Unentschieden aus den ersten neun Spielen. "Ab Oktober ließen die Leistungen leider etwas nach und man wurde bis ins Mittelfeld der Tabelle durchgereicht", schreibt der Verein.

Mit ein Grund für die teils schwachen Vorstellungen dürfte die schwierige Trainingssituation gewesen sein. Durch verletzungsbedingte und vor allem Studienort bedingte Trainingsausfälle vieler Spieler unter der Woche war es für Heiko Günther schwer, ein anständiges Training durchzuführen und es blieb ihm oftmals nur die Möglichkeit zu improvisieren, betont Jasmin Markanic: "Der FC Schönau 08 bedankt sich bei Heiko Günther für sein Engagement für die 1. Mannschaft in den letzten 2 Jahren und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute!"