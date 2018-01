Regiosport Hochrhein Trainer-Duo für den FC Erzingen

Fußball-Bezirksligist betraut Luigi Minicozzi und Michael Seifert mit der 1. Mannschaft. Alfredo Minicozzi wird wieder Trainer der Reserve-Elf

Fußball-Bezirksliga: – Eine interne Lösung hat der FC Erzingen in seiner Trainerfrage gefunden. Nach dem Rücktritt von Oliver Neff, der im Dezember seinen Wechsel zum Landesligisten FC Tiengen 08 bekannt gegeben hat, wird das auf Platz sieben der Bezirksliga stehende Team in der Rückrunde von zwei Trainern betreut: Der frühere Aktive Luigi Minicozzi (34) und der bisherige Co-Trainer Michael Seifert (30) rücken für Neff ins erste Glied und bereiten ab Mitte Januar die Spieler auf die Rückrunde vor.

Los geht's für die Erzinger, die als einzigen Abgang Ronny Bauer (Düsseldorf) verzeichnen, bereits am Samstag, 24. Februar, mit dem Nachholspiel gegen den SV Weil II. "Wir sind froh, dass wir für diese außergewöhnliche Situation schnell eine gute Lösung gefunden haben", atmet Sportchef Patrick Netzhammer durch. In einer Pressemitteilung schreibt er: "Michael Seifert kennt die Mannschaft als Co-Trainer in der Hinrunde sehr gut. Luigi Minicozzi kennt den gesamten Verein und einen Großteil der Spielöer ebenfalls."

Michael Seifert kam im Juli 2017 als Neffs Co-Trainer zum FC Erzingen. Zuvor hatte er den SV Lottstetten (Kreisliga B) trainiert. Luigi Minicozzi ist ein Eigengewächs des FC Erzingen, spielte dort viele Jahre als Jugendlicher und später als Aktiver in Kreis-, Bezirks- und Landesliga. Zwischendurch war er für ein Jahr beim SC Lauchringen.

Kreisliga B-4: – Bis Juni war Luigi Minicozzi eineinhalb Jahre lang als Trainer der Reserve in der Kreisliga B-4 tätig. Sein Nachfolger war bisher Alessandro Lentisco als Spielertrainer. Nun wurde Alfredo Minicozzi (31) als neuer Trainer für den aktuellen Tabellenzehnten engagiert. Diese Funktion hatte er bereits von 2009 bis 2012 inne. "Wir sind froh, dass wir in Alfredo eine gute Lösung für Verein und Mannschaft gefunden haben. Somit können sich alle Spieler wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, was auch deren Wunsch war", schreibt Netzhammer.