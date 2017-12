Regiosport Hochrhein Torjäger Philipp Müller wechselt zum SV Herten

Fußball-Kreisliga A-West: Trainer Thorsten Szesniak bezeichnet den Wechsel des 28-jährigen Torjägers als "Glücksfall für Verein und Mannschaft"

Fußball-Kreisliga A-West: – "Ein Glücksfall für uns", freut sich Trainer Thorsten Szesniak über den Neuzugang, der ab März den SV Herten verstärkt. Philipp Müller verlässt die SG Niederhof/Binzgen und schließt sich dem Tabellenführer der West-Gruppe an. Der 28-Jährige feiert am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Waldhaus seinen Ausstand beim Spitzenreiter der Kreisliga B-3.

Der Wechsel basiert auf privaten und beruflichen Gründen. Müller lebt seit geraumer Zeit in Lörrach und so lag es nahe, sich in der Region einen neuen Verein zu suchen. Szesniak und Müller haben seit Jahren guten Kontakt: "Ich wollte ihn seinerzeit holen, als ich zum SV 08 Laufenburg gewechselt bin", erklärt der SVH-Trainer: "Müller ist nicht nur sportlich eine Bereicherung, sondern passt auch als Typ hervorragend zu unserer Mannschaft und unserem Verein."

Philipp Müller spielte bislang stets beim SV Niederhof und seit dem sportlichen Zusammenschluss seit 2016 für die SG Niederhof/Binzgen. Im Bezirksliga-Jahr 2015/16 des SV Niederhof war über viele Monate verletzt und konnte so den umgehenden Abstieg nicht verhindern. Zuvor hatte er mit 41 Toren entscheidend zum ersten Bezirksliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte beigetragen. In der laufenden Saison der Kreisliga B-3 hat Müller bereits 25 der 56 Saisontore der SG Niederhof/Binzgen erzielt.