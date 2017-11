Regionalsport Hochrhein Torefestival beim SC Lauchringen

Fußball-Kreisliga A: Marinaro-Elf verliert nach gutem Start gegen den VfB Waldshut mit 2:7. SV Herten kassiert im Westen in der vierten Nachspielminute das 3:3 im Spitzenspiel beim TuS Stetten

Kreisliga A-Ost

SC Lauchringen – VfB Waldshut 2:7 (1:1). (neu) Es hätte ein schöner Fußballabend werden können für den SC Lauchringen. Eine halbe Stunde lang dominierte die Elf von Spielertrainer Carmine Marinaro – auch ohne die Stammspieler Sandro und Manuel Schätzle, Michael Roith, Magnus Kaiser und Manuel Semar. Albano Lettieri (23.) traf zur bis dahin hoch verdienten Führung. "Dann hatten wir wirklich zwei tausendprozentige Chancen", beschrieb SCL-Vorsitzender Thomas Kummer. Doch das Blatt wendet sich. Der zweifache Torschütze Shqiprim Kertoku (33.) schloss einen tollen Spielzug des VfB Waldshut ab. Kurz nach der Pause traf Oliver Atalla in den Winkel. Dennis Gallmann (50.) kassierte "Rot" nach einem Foul im Strafraum, der Ex-Lauchringer Vassilios Dimitriadis verwandelte vom Punkt: "Mit zehn Mann war es schwer. Nach dem 1:4 haben wir aufgegeben", war Kummer enttäuscht.

SV Nöggenschwiel – SG Mettingen/Krenkingen 4:1 (0:1). – Schon nach 50 Sekunden klingelte es. Die erste Aktion der Gäste brachte einen Strafstoß. Moritz Erne verwandelte. Davon kaum beeindruckt stürmte der SV Nöggenschwiel in der Folgezeit. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft. Die Wende gab's aber erst im zweiten Durchgang. Daniel Bächle (68.), Joker Antonio Falletta (80./90.) und Marian Scherer (90.+4) schossen den Sieg heraus.

Spvgg. Wutöschingen – FC RW Weilheim 1:2 (1:0). – In einem munteren Kreisliga-A-Spiel mit hohem Tempo auf beiden Seiten erzielte Markus Flum in der Schlussminute das Siegtor für die Gäste. Zuvor hatte er die Führung von Torsten Pietzke aus der ersten Hälfte ausgeglichen. Der FC RW Weilheim brauchte eine Weile, bis er sich an den tiefen Boden gewöhnte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams spielten sich Torchancen heraus. Mit dem 1:1 wollte sich keiner zufrieden geben. Vor dem Weilheimer Siegtreffer vergab die Spvgg. eine dicke Möglichkeit. Die Gäste jedoch ebenfalls noch drei Riesenchancen.

FC Hochrhein – SV BW Murg 1:1 (0:0). – Andreas Gaveau vom FC Hochrhein fand Gefallen an einem munteren Spiel: "Es hätte auch 4:4 ausgehen können." Beide Teams zeigten eine starke Leistung. Gaveau sprach von einer am Ende gerechten Punkteteilung. Nico Maier (66.) brachte den FCH in Führung, Ermin Huskic (76.) glich aus.

SV Rheintal – SV Berau 5:0 (1:0). – Der SV Rheintal rehabilitierte sich für das 0:1 am Mittwoch in Laufenburg. "Wir mussten schauen, dass es nicht in die falsche Richtung geht", sagte SVR-Sportchef Thorsten Walz. DEshalb war der Sieg gegen die harmlosen Berauer wichtig. Der Rheintaler Sieg war nie in Gefahr. Walz: "Die Berauer haben zwei Mal aufs Tor geschossen." Nach der Notbremse und dem Platzverweis des Berauers Daniel Maier war die Partie endgültig gelaufen.

FC Bergalingen – FC Grießen 1:2 (0:2). – Die Partie war überschattet von der schweren Verletzung von Michael Albiez. Der Bergalinger musste nach einer unglücklichen Aktion mit dem Krankenwagen abgeholt werden. "Da rückt alles in den Hintergrund", sagte Vorsitzender Martin Schmid. Der FC Bergalingen wachte zu spät auf. Interimstrainer Paco Exposito: "Erst in den letzten 20 Minuten haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und gut gespielt. Das Tor fiel zu spät."

Kreisliga A-West

TuS Stetten – SV Herten 3:3 (1:1). – "So macht Fußball Spaß", freute sich Hertens Trainer Thorsten Szesniak über ein echtes Spitzenspiel, "es war ein richtig gutes Spiel mit Niveau." Ärgerlich war nur, dass seine Elf den Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierte. Die Hertener hatten nach einem Rückstand und Toren von Mario Rittwag (32./70.) und Tunahan Kocer (74.) schon mit 3:1 geführt.

SV Karsau – TuS Kl. Wiesental 2:0 (1:0). – "Der Gegner hätte sich nicht beschweren können, wenn das Spiel 3:0 oder 4:0 ausgegangen wäre", resümierte Karsaus Trainer Wilfried Zäh. In einer zuweilen ruppigen Partie trafen Eric Brandner (23.) und Justin Lutz (82.) zum Sieg.

SV Nollingen – SV Todtnau 2:2 (2:1). – Die Tore von Yannick Dold (12.) und Sebastian Rupp (44.) und eine 2:1-Pausenführung reichten nicht zum Nollinger Sieg.

FV Lörrach-Brombach II – FV Degerfelden 2:3 (2:2). – Der FV Degerfelden setzte seine Siegesserie fort. Markus Riech (31.), Simon Baumann (34.) per Strafstoß und Patrick Streule (74.) trafen.