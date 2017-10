Ringen Tolle Stimmung beim KSV Rheinfelden

Ringer-Derby der Regionalliga steigt im Bürgersaal vor 600 Fans. 14:17-Niederlage für die Gastgeber nach spannenden Kämpfen.

Ringen: Bundesliga Südwest: ASV Mainz – TuS Adelhausen 14:13.

Mit personellen Einschränkungen ging es für den TuS Adelhausen zu Tabellenführer ASV Mainz. Gleich drei Stammringer aus der Reserve (Scherer, Quinto, Schubert) mussten ran und standen auf verlorenem Posten. Diesen drei Vierern musste das Team des Trainer-Duos Reichenbach/Philipp hinterher rennen, was lange Zeit auch gut aussah. Christian John (130 G) verkürzte seine Niederlage in der Schlussminute auf 7:8. Ivo Angelov (61 G) sicherte dem TuS Adelhausen mit einem Überlegenheitssieg die ersten Zähler. Durch eine Einser-Wertung mit dem Schlussgong rettete Michael Kaufmehl (98 F) mit dem 2:2 einen weiteren Punkt für die Dinkelberg-Staffel. Arian Güneys Überlegenheitssieg (86 G) nach 83 Sekunden hielt den TuS Adelhausen nach der Pause im Rennen und brachte die 9:6-Zwischenführung, die Aleksandar Maksimovic (71 G) mit einem 5:1-Erfolg ausbaute. So war der Auswärtssieg greifbar nahe. Reinier Perez (80 F) führte nach drei Minuten 8:1 und baute die Führung auf 12:1 aus. Ein Wurf oder zwei Zweier und der TuS-Mann hätte mit einem Überlegenheitssieg alles klar gemacht. Doch der Mainzer Tim Müller verkürzte auf 9:12, womit nur noch zwei Punkte für den Gast übrig blieben. Am Ende siegte der Tabellenführer knapp mit 14:13.

Regionalliga: KSV Rheinfelden – TuS Adelhausen II 14:17.

Das war Werbung für das Ringen in der Region: Der KSV Rheinfelden lud zum Derby-Rückkampf II ins Rathaus. Der Bürgersaal war mit etwa 600 begeisterten Zuschauern erstmals ein sportlicher Kessel. Darin auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der seinen Geburtstag mit seinen beiden Ringervereinen stolz feierte. „Drei Mannschaften in den beiden obersten Ringerligen – das hat nur Rheinfelden.“

Wie TuS-Trainer Thomas Weber bekannte, stellte der KSV taktisch klug. Erst am Nachmittag wurde Sulejman Ajeti eine Gewichtsklasse nach unten verschoben. Er kochte noch schnell 700 Gramm ab und gewann technisch überhöht gegen Tizian Gottstein. Lange Zeit sah es nach dem Ausbau der Führung für die Gastgeber aus. Schwergewichtler Slava Sugako ging zwei Mal in Führung gegen Felix Krafft. Doch das TuS-Eigengewächs drehte beeindruckend mit dem Schlussgong das Duell zum 7:6-Erfolg. Chancenlos erwartungsgemäß Patrick Hinderer (61 F) gegen Johannes Voegele (TÜ). Kevin Kähny (98 G) sicherte dem TuS in Minute sechs gleich den nächsten Vierer durch Überlegenheit gegen Roland Berde. Den Anschluss mit einem wichtigen Dreier für den KSV Rheinfelden sicherte Fabian Wepfer durch ein 10:2 gegen Stefan Geiger. Damit führte der Gast zur Pause mit 9:7.

Einen größtenteils ausgeglichenen Kampf boten Murat Argin (86 F) und der genesene Pascal Ruh. Argin verkürzte 15 Sekunden vor Schluss auf 2:3, doch gelang Ruh drei Sekunden vor dem Gong erneut eine Zweier-Wertung. Er holte damit zwei statt einen Zähler für das Team. Vincent von Czenstkowski (71 F) hatte erwartungsgemäß mit Ersatzmann Alican Ulu wenig Probleme und siegte in der 4. Minute technisch überhöht zum 11:11. Bundesliga-Profi Konstandin Schneider (80 G) holte routiniert einen Vierer für den TuS Adelhausen II gegen Hayk Hernandez Perez, womit die Entscheidung bei den Weltergewichtlern lag. Manuel Kingani (75 G) wurde von David Jancso (TuS) mit einem Wurf überrascht. Nach diesem Weckruf kämpfte er sich zum Pausengong auf 4:4 heran und holte mit einem hart erkämpften 14:4 weitere drei KSV-Zähler zum 14:15. Mit dieser Hypothek ging Andrius Reisch in der ersten Runde zunächst 4:1 in Führung. Doch die zweite Runde gehörte Stephan Brunner und somit dem TuS Adelhausen II. Brunner holte trotz zunehmender, taktischer Zurückhaltung drei Zweier-Wertungen zum 7:4-Punktsieg. „Ich mache Andrius keinen Vorwurf. Wir gewinnen als Team oder verlieren als Team. Zumindest war es ein toller, spannender Kampfabend.“