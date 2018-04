Regiosport Hochrhein Tobias Jehle verlässt FV Lörrach-Brombach II

Fußball-Bezirksliga: Nach dem 0:5 beim FC Erzingen und sechs Spielen mit nur einem Punkt gibt der Trainer der Verbandsliga-Reserve seinen Rücktritt bekannt. Vierter Trainerwechsel in der Liga

Fußball-Bezirksliga: – Der FV Lörrach-Brombach teilt am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit, dass Trainer Tobias Jehle am Montag dem Präsidium und der sportlichen Leitung seinen Rücktritt angeboten hat. Die Mannschaft hatte aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt beim 3:3 beim FC Geißlingen geholt. Zuletzt ging die Partie beim FC Erzingen mit 0:5 verloren. Einen Nachfolger hat der Verein noch nicht benannt. Wie Bernd Schleith vom FV Lörrach-Brombach auf Nachfrage erklärt, wird bis zum Spiel am Sonntag, 17.15 Uhr gegen den FC Wittlingen, eine Interimslösung gefunden sein.

"In Anbetracht der Umstände hat der Verein das Rücktrittsgesuch akzeptiert", schreibt Schleith: "Die Vereinsführung bedauert die Entscheidung des überaus engagierten und sachlichen Übungsleiters, kann diese aber nachvollziehen." Mit ein Grund für die zuletzt schwachen Vorstellungen dürfte die schlechte Vorbereitung in der Winterpause gewesen sein, so Schleith. Einige Testspiele fielen aus und immer wieder hätten Akteure aus den unterschiedlichsten Gründen im Training gefehlt. Tobias Jehle habe deshalb oft aus der Not improvisieren müssen, aber das Fehlen von wichtigen Kaderspielern sei nicht zu kompensieren gewesen.

Tobias Jehle hat das Bezirksligateam in der Saison 2016/2017 von Stefan Beer übernommen und im ersten Jahr auf den vierten Tabellenrang geführt. In der laufenden Saison rangierte die Mannschaft vor der Winterpause immer ganz vorn, war zeitweise Tabellenführer und galt als ein Anwärter auf die Meisterschaft. Der letzte Sieg datiert allerdings vom 3. Dezember, als die Mannschaft vor der Winterpause mit 1:0 gegen den TuS Efringen-Kirchen gewann.

Nach der Trennung von Thomas Hauser zu Dennis Weiss beim TuS Efringen-Kirchen im November sowie den Rücktritten von Oliver Neff (FC Erzingen) und Michael Eggert (FC Geißlingen) sowie der Trennung vom Duo Luigi Minicozzi/Michael Seifert (FC Erzingen) in der Winterpause ist es der fünfte Trainerwechsel in dieser Saison.