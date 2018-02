Regiosport Hochrhein Tiziano Di Domenico: "Das war eine Achterbahn der Gefühle"

Fußball-Bezirksliga: Trainer des FC Wittlingen blickt auf den 8:2-Auftaktsieg im Nachholspiel gegen den FC Schönau zurück: "Auf unserem kleinen Platz ist so ein Ergebnis durchaus wieder einmal möglich"

Mit einem Paukenschlag startete der FC Wittlingen am Sonntag ins neue Fußballjahr der Bezirksliga. Mit 8:2 fegte die Elf aus dem Kandertal den FC Schönau vom Platz. Wir sprachen mit FCW-Trainer Tiziano Di Domenico über das denkwürdige Spiel.

Tizi – 8:2 gegen den FC Schönau. Was war denn da los?

Wenn ich das so richtig erklären könnte. Es war auch für uns an der Seitenlinie eine Achterbahn der Gefühle. Auf der emotionalen ist so ein Spiel richtig stressig.

8:2 klingt doch eher nach einer klaren Sache?

Pustekuchen. Das Spiel stand mehrfach auf der Kippe. In den ersten 20 Minuten verpassen wir es, aus dem 1:0 durch Alxander Herbst ein 3:0 zu machen. Danach war die Partie offen, gekrönt durch einen Sonntagsschuss von Tim Behringer zum 1:1. Das Tor macht er auch nicht alle Tage.

Hätte zur Pause jemand einen Kantersieg prophezeit, dann...

...hätte ich ihn rausgeworfen. Wir hatten zu tun, die Jungs nach dem Ausgleich vor der Pause wieder aufzumuntern. Ich sagte ihnen, dass sie dran bleiben sollen.

Und dann fällt nach Wiederanpfiff das 1:2 durch Yannick Lais!

Das war heftig. Vor allem weil in diesen ersten zehn Minuten gar nichts mehr lief. Da können die Schönauer das Spiel klar machen. Aber Torwart Aykut Kaya hat uns dann bei zwei brenzligen Situationen im Spiel gehalten.

Dann fiel das 2:2 durch Felix Eckenstein.

Es war die Initialzündung, denn dieses Tor traf die Schönauer in ihre Drangphase. Danach lief es bei uns nahezu perfekt. Fast jeder Angriff brachte einen Treffer.

Ein "einmaliges" Spiel für den FC Wittlingen?

Ich denke, dass so etwas ähnliches öfter passieren kann. Wir haben einen neuen Kunstrasenplatz mit einem hervorragenden Belag. Aber der Platz ist relativ klein, so dass es zu vielen Torszenen kommt.

Was nehmen Sie für die nächsten Spiele mit?

Der Sieg war wichtig, die Höhe bringt zusätzlich Selbstvertrauen. Wir hatten vor einem Jahr viel Mühe in der Rückrunde. Da fehlte uns die Konstanz. Deshalb hoffe ich, dass das 8:2 eine gute Basis für die schweren Spiele in den nächsten Wochen ist. Das Auftaktprogramm ist ja knallhart für uns. Nun geht's gegen den FC Wehr, danach fahren wir nach Buch und haben dann den SV 08 Laufenburg und das Spiel beim FC Erzingen auf dem Plan. Und der FC Schönau ist auch auch keine Laufkundschaft gewesen.