Regionalsport Hochrhein Titelkampf in Basel für Ramon Kübler

Titelkampf in Basel für Ramon Kübler

Der Thaiboxer Ramon Kübler aus Lottstetten will am Samstag seinen WM-Titel gegen Ismail Uzuner verteidigen

Thaiboxen: (mag) Der Profi-Thaiboxer Ramon Kübler vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen macht seinem Namen als Vielkämpfer alle Ehre. Der Lottstetter will am Samstag auf der Gala „Fight Night Swiss“ seinen Profi-Weltmeistergürtel des Verbands afso verteidigen. Sein Herausforderer ist der Türke Ismail Uzuner, der kein Unbekannter ist. Er hat bereits auf den größten Kampfsport-Bühnen der Welt geboxt, ist defensiv extrem stark und verfügt auch über jede Menge Erfahrung. Allerdings braucht sich Ramon Kübler vor dem Türken keinesfalls zu verstecken, denn auch der 31-Jährige hat jede Menge Erfahrung vorzuweisen.

„Ramon kam völlig unverletzt aus China, wo er vor zwei Wochen noch im Einsatz war“, berichtet Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Er ist perfekt vorbereitet, konditionell topfit und hat im taktischen Bereich seine Vorteile.“

„Ismail Uzuner ist ein sehr bekannter Kämpfer aus Istanbul“, weiß Ramon Kübler. „Der Kampf sollte allerdings besser auf mich zugeschnitten sein.“ Außerdem sieht der Lottstetter die Dauer von fünf Mal drei Minuten ebenfalls als einen seiner Vorteile an. Von der Reichweite her dürften die Vorteile ebenfalls beim Überlinger liegen, so dass ein spannender Kampf auf Augenhöhe erwartet werden kann.