Regionalsport Hochrhein Titel für TV Rheinfelden

Fechterin Mia Strittmatter gewinnt bei den offenen südbadischen Meisterschaften in Immendingen den Titel

Fechten: (sk) Mia Strittmatter vom TV Rheinfelden sicherte sich bei den offenen südbadischen Meisterschaften in Immendingen den Titel bei den Schülerinnen mit dem Degen. Sie war mit ihren neun Jahren die Jüngste im Feld und und verpasste außerdem mit dem Florett als Vierte eine Medaille nur knapp. Vereinskollege Nikolas Fäs war in der B-Jugend bis zum Viertelfinale auf Medaillenkurs, wurde aber hier knapp bezwungen und wurde am Ende Fünfter. Bei den Aktiven gab Felix Hopfner sein Turnier-Comeback und holte dabei Silber mit dem Degen.