Tennis Titel für TC Bonndorf

Marvin Duttlinger gewinnt bei den Hallenmeisterschaften des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee in Villingen in der Altersklasse U10

Tennis: (jümü) Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen) in der Altersklasse U8, Malena Jörger (TC BW Villingen) und Noah Babic (TC Allensbach) in der U9 sowie Michelle Stepanov (TC BW Villingen) und Marvin Duttlinger (TC Bonndorf) in der U10 sind die neuen Hallenmeister des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee. Die Bezirksmeisterschaften werden am Wochenende mit den Altersgruppen U12 bis U18 ebenfalls in der Tennishalle in Villingen fortgesetzt.

Mit 4:0-Matches, 8:0-Sätzen und 49:14-Spielen sicherte sich Marvin Duttlinger den Titel bei den U10-Junioren. Härtester Widersacher war Lazar Milic (TC BW Villingen), der sich in einem hart umkämpften Match nur dem späteren Titelträger geschlagen geben musste. Dritter wurde in dieser Klasse Lasse Bohr (TC BW Villingen). Bei der Siegerehrung überreichte Bezirksjugendwart Tim Nitsch Siegern und Platzierten Urkunden, Medaillen, Pokale und Sachpreise.