Regiosport Hochrhein Titel für TC Bonndorf und TC RW Tiengen

Elias Vinarski vom TC Grenzach üebrzeugt mit der einhändigen Rückhand. Tennis-Nachwuchs aus der Region überzeugt bei den Hallenmeisterschaften der beiden Bezirke in Heitersheim und Villingen

Tennis: (jm/cv) Die Region Hochrhein stellt drei Sieger der Hallenmeisterschaften des Tennis-Nachwuchses in den Bezirken Oberhein/Breisgau und Schwarzwald/Bodensee. Insgesamt nahmen in beiden Bezirken rund 150 Jugendliche an den Turnierspielen teil.

In Heitersheim glänzte Elias Vinarski (TC Grenzach) als einziger Finalist mit einhändiger Rückhand und besiegte Tom Schwörer vom Freiburger TC im U16-Finale mit 6:1, 6:1. Dritte Plätze gingen an Linn Lehnen (U12) und Rieke Wendt (U14) vom TC Rheinfelden.

In Villingen wurde Leon Duttlinger (TC Bonndorf) seiner Favoritenrolle in U12 gerecht. Nach einem 6;3, 6:2 gegen seinen Bruder Marvin setzte er sich im Endspiel mit 6:3, 6:1 gegen Nico Hauke (TC Steißlingen) durch.

Souverän holte sich Laura Thoma vom TC RW Tiengen den U18-Titel. Sie gewann alle Partien und distanzierte Vereinskameradin Antonia Tanner. Platz drei ging an Alina Milkau vom TC Dogern. Bei den Jungs kam Lucc aSeidel (TC Dogern) auf Rang zwei hinter dem Markdorfer Florian Ehmke.

Dritte Plätze erspielten sich Kim Stöckle und Louisa Kunz vom TC RW Tiengen in U16. Ihre Teamkollegin Isabell Albicker gewann in U14 das Spiel um Platz drei gegen Lisa Dennenmoser aus Markdorf.