Regiosport Hochrhein Tischtennis total bei TTF Stühlingen

Zwei Heimspiele für die Oberliga-Spitzenreiterinnen an diesem Wochenende. Männer des SV Eichsel erwarten TTC Mühlhausen. Landesligist SV Nollingen muss auch zwei Mal an die Platte

Tischtennis, Oberliga Frauen: (gru) Ganze vier Spiele haben die TTF Stühlingen in den ersten drei Partien abgegeben. Der Aufsteiger hat zwar nicht das Ziel, in die Regionalliga durchzumarschieren, doch die Zeichen stehen nach dem Traumstart nicht schlecht. Nun gilt es, die guten Ergebnisse in den ersten Heimspielen der neuen Saison zu unterstreichen. Zu Gast im Wutachtal sind am Wochenende die beiden schwäbischen Aufsteiger. Als Meister der kam der aktuelle Tabellenvierte TTC Bietigheim-Bissingen II, der am Samstag in Stühlingen antritt, in die Oberliga. Als Zweitplatzierter setzte sich das derzeitige Schlusslicht TSV Eningen durch. Das Team aus Eningen tritt am Sonntag in Stühlingen an, hat allerdings bislang erst zwei Oberliga-Spiele absolviert.

Verbandsliga, Frauen: – Beim TTC Altdorf, der sportlich aus der Verbandsliga abgestiegen wäre, tritt die Reserve der TTF Stühlingen an. Im vergangenen Jahr setzte sich die "Zweite" in Altdorf relativ deutlich mit 8:3 durch. Auch das Rückspiel war mit 8:2 schnell entschieden. In der neuen Saison empfiehlt sich der mittelbadische Gastgeber allerdings mit bislang vier Spielen ohne Niederlage.

Verbandsliga, Männer: (mos) Den oberen Tabellennachbarn TTC Mühlhausen erwartet der Tabellensechste SV Eichsel auf dem Dinkelberg. Mit Spitzenspieler Christian Switajski, jedoch ohne die Nummer drei, Dennis Kalt, werden es die Eichsler schwer haben gegen einen Gegner, der vorn und in der Mitte stark besetzt ist. „Ein Punkt wäre eine Überraschung. Unmöglich ist er aber nicht, falls hinten vier Punkte kommen“, hofft Kalt auf sein Team. Mit Switajski gehen Mark-Hong Bayer, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin, Daniel Granier und Michael Kuder an die Platten.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Der SV Nollingen (9.) muss zwei Mal an die Platte. Am Samstag gegen den Tabellenführer FT 1844 Freiburg IV hoffen die Nollinger auf ein ähnliches Ergebnis, wie vergangene Woche beim 3:9 gegen die Freiburger „Dritte“. „Wir wollen das eine oder andere Match gewinnen. Mehr wird nicht drin sein“, sieht es Mannschaftsführer Georg Ranert realistisch. Tags darauf gegen Schlusslicht TTC Schopfheim/Fahrnau rechnet Ranert mit einem ausgeglichenen Spiel. In beiden Partien wird der SV Nollingen komplett mit Christian Riehm, Oliver Grass, Ranert, Patrick Heger, Gerhard Gretsch und Petra Kaufmann starten.