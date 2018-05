Regionalsport Hochrhein Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen fährt in Weiß

Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen fährt in Weiß

Radsport: (sk) Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen wurde beim "Großen Volvo-Preis" in Schwenningen Dritter. Das Rennen über 78 Kilometer gewann Mathias Müller (RSV Rheinstolz Wyhl) vor Lukas Kleinhans (RSC Kempten). Mit seinem dritten Platz baute Albiez die Führung im "Heuer-Cup – 1000 Kilometer von Baden-Württemberg" (ehemals LBS-Cup) weiter aus. Nach zwei siebten Plätzen bei den Rennen in Bruchsal und Ellmendingen steht der Schwörstädter nun an der Spitze der Gesamtwertung. Bereits im vergangenen Jahr hatte der 32-Jährige die Gesamtwertung der acht Rennen starken Serie gewonnen.