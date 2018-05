05.05.2018 00:00 Matthias Scheibengruber Regiosport Hochrhein Tim Siegin vom VfR Bad Bellingen knackt den Torrekord

Der 21-jährige Stürmer trifft doppelt beim 3:4 in Erzingen und traf somit schon 36 Mal in der Bezirksliga. In den ausstehenden sechs Spielen dürfte er auch die 40-Tore-Marke erreichen