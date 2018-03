Regiosport Hochrhein Tim Siegin steuert auf Rekordkurs

Fußball-Bezirksliga: Stürmer des VfR Bad Bellingen hat noch zwölf Spiele Zeit, die Bestmarken von Faik Zikolli (35 Tore) und Daniel Cassetta (38 Tore) zu übertreffen

Fußball-Bezirksliga: – Noch zwölf Spiele bleiben Tim Siegin vom VfR Bad Bellingen, um einen Rekord für die Ewigkeit aufzustellen. Der 21-jährige Stürmer hat aktuell 29 Tore auf seinem Konto. Bei seiner aktuellen Quote ist es durchaus drin, dass er einen dauerhaft gültigen Torerekord in der Bezirksliga erzielt – zumindest für Spielzeiten mit 17 Mannschaften und somit 32 Spielen.

Bislang bester Bezirksliga-Torschütze einer 17er-Staffel ist FaikZikolli, heute Trainer von Bosporus FC Friedlingen. Für den SV Weil traf er in der Saison 1999/2000 genau 35 Mal ins Schwarze. David Held erzielte in der Saison 2011/12 für den TuS Efringen-Kirchen in 32 Spielen stolze 33 Tore. Noch zwei Mal gab es 17 Bezirksligisten und jedes Mal gab es zwei Torschützenkönige. In der Saison 1995/96 erzielten Christian Skubiszewski (FC Rheinfelden) und Jochen Amann (SV Eggingen) je 24 Tore. Im folgenden Spieljahr waren Thomas Kern (FC Birkendorf) und Florin Deca (FV Lörrach) je 29 Mal erfolgreich.

In einer mit 18 Mannschaften besetzten Liga trägt jedes Team genau 34 Spiele aus. Bei dieser Spielanzahl gibt es zwei Bestmarken. Mit jeweils 33 Toren sind bisher Hansi Röder vom FC Erzingen aus der Saison 1991/92 und Gianluca Brogno vom FC Bad Säckingen im Spieljahr 2009/10 unerreicht. Es waren dies auch die einzigen Spielzeiten mit dieser Klassenstärke.

Unübertroffen sind in den seit 1990 geführten SÜDKURIER-Aufzeichnungen jene 38 Tore von Daniel Cassetta, die er 2014/15 für den SV Weil II erzielte. Allerdings spielten in dieser Rekord-Saison auch einmalig 19 Mannschaften in der Liga. Das war bedingt durch den Abstieg von gleich vier Landesligisten: FC Steinen-Höllstein, FC Wittlingen, FC Zell und FC Tiengen 08.

Standard für die Bezirksliga sind allerdings 16 Mannschaften mit 30 Spieltagen. Hier stehen die 34 Tore, die Kevin Keller in der Saison 2015/16 für den FC Zell erzielte, als Bestwert. Kurios: Lediglich ein Spieler wurde seit 1990 zwei Mal Torschützenkönig – und das noch in zwei Mal hintereinander. Der heutige Schiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher war 1993/94 mit dem zweitbesten Gesamtwert von 33 Toren und 1994/95 nochmals mit 29 Toren für den TuS Efringen-Kirchen der Torjäger Nummer 1 der Bezirksliga.

30 Tore und mehr erzielten nur noch vier weitete Torschützenkönige. Marius Schäuble (Eintracht Stetten) traf 2002/03 genau 30 Mal. 31 Treffer buchten Fabio Cocuzza (SV BW Murg) und Robert Gantert (SV Eggingen) in der Saison 2006/07. Ein Jahr später netzte der heutige Weiler Stürmer Guido Perrone 32 Mal für den FV Brombach ein.

Übrigens: In der Saison 2003/04 reichten Alexander Ernst vom FC Zell magere 19 Tore in 30 Spielen zum Titel des Torschützenkönigs.