Regiosport Hochrhein Tim Meier wechselt zu "STOP&GO Marderabwehr"

Radsport: Der 18-jährige Mountainbiker vom RSV Rheinfelden verlässt Head Ciclo XC nach nur einem Jahr und trägt in der neuen Altersklasse U23 das Trikot des jungen Teams aus dem Münstertal. Meier will von Aushängeschild Julian Schelb viel lernen

Radsport: – "Es ist der nächste Schritt für mich", begründet Mountainbiker Tim Meier (RSV Rheinfelden) seinen zum neuen Jahr anstehenden Team-Wechsel: "Ich hatte ein tolles Jahr beim Head Ciclo XC, doch die Chance künftig mit Julian Schelb zu arbeiten, konnte und wollte ich mir nicht entgehen lassen." Meier wird ab 2018 in der U23-Altersklasse fahren und sich, was die Erfolge angeht, eher hinten anstellen müssen: "Als Jahrgangsjüngster stehe ich vor einem Lehrjahr." Entsprechend ideal sei es, in der neuen Saison für das 2016 gegründete Team "STOP&GO Marderabwehr" aus dem Münstertal zu fahren. Die Zusammenarbeit ist zwar vorerst nur auf ein Jahr fixiert, doch Meier wie Teamchef Hans-Jörg Schelb ist daran gelegen, dass die Kooperation mit der regional geprägten Equipe langfristig angelegt sein wird.

Teamchef Hans-Jörg Schelb hat neben Meier und dem nicht mit ihm verwandten Aushängeschild Julian Schelb vier weitere Biker unter seinen Fittichen haben wird: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Julian, der als mein Mentor agieren wird", sprüht der 18-jährige Tim Meier vor Tatendrang und freut sich drauf vom U23-Vizeweltmeister von 2013 viel lernen zu können. In dieser Woche ist Meier wieder ins Training eingestiegen und plant im neuen Trikot neben den Starts bei Weltcup- und Bundesligarennen auch erste Versuche bei Marathon- und Etappenrennen: "Den Rothaus Bike-Giro im August habe ich fest auf dem Programm."

Meier fällt die Trennung von Head Ciclo XC allerdings nicht leicht: "Gerade zu Teamchef Thomas Schröder hatte ich in diesem Jahr ein super Verhältnis aufgebaut. Ihn werde ich schon vermissen", gibt der Rheinfelder unumwunden zu: "Aber mit dem neuen Team gibt es auch neue und interessante Aufgaben für mich." So wird Meier, wie seine Teamkollegen, verstärkt in die Teamarbeit eingebunden: "Ganz bewusst bemühen auch wir Fahrer uns um neue Sponsoren. Das ist wichtig, um entsprechende Kontakte für die Zukunft zu knüpfen", betont Meier, für den sich auf sportlicher Ebene jedoch nicht viel ändern wird: "Bernd Ebler bleibt mein Heimtrainer." Neu ist allerdings, dass er als U23-Fahrer künftig von Bundestrainer Peter Schaupp persönlich unter die Lupe genommen wird.

Ehe die ersten Rennen gestartet werden, wird Meier neben dem Training mit den Teamkollegen auch drei Trainingslager mit der Nationalmannschaft bestreiten: "Vor Weihnachten und im neuen Jahr sind wir zwei Mal auf Mallorca, dazwischen steht ein Lehrgang auf dem Herzogenhorn an." Mit dem Team ist ebenfalls ein Termin geplant. Spätestens dann, so Meier, werde auch feststehen, mit welchem Material er in die Saison 2018 startet.