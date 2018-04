Regiosport Hochrhein Tim Meier ist auf dem Sprung

Rheinfelder Mountainbiker hat sein Team gewechselt. Team „STOP&GO Marderabwehr“ aus dem Münstertal managt sich selbst. Erste Saison in der neuen U23-Altersklasse steht an.

Radsport: – Tim Meier scharrt förmlich mit den Hufen. Der 18-jährige Mountainbiker vom RSV Rheinfelden kann kaum erwarten, dass die Saison endlich richtig los geht. Schließlich verlief die Standortbestimmung vor wenigen Tagen – der Auftakt zum Tälercup in Hausach – ganz ordentlich. Als beachtlicher Dritter querte der junge Rheinfelder die Ziellinie: „Überragend gut, denn ich habe aus gesundheitlichen Gründen in diesem Winter relativ wenig trainieren können.“

Der Start im Schwarzwald bedeutete für Meier in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Zunächst stand er erstmals im Pulk der U23-Akteure und Elitefahrer. Seit Jahresbeginn wird Meier in der U23-Kategorie geführt – die Zeit der Juniorenrennen ist endgültig vorbei. Zudem musste so mancher Bike-Experte unter den Zuschauern, zwei Mal schauen, bis er Meier im Rennen entdeckte. Er fährt zwar nach wie vor für den RSV Rheinfelden, doch das Team hat er gewechselt. Nach einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr bei Head Ciclo tritt Tim Meier nun für das Team „STOP&GO Marderabwehr“ in die Pedale.

Das 2016 neu gegründete Team residiert im Münstertal, wird von Hans-Jörg Schelb geleitet und bietet vor allem regionalen Assen, wie Tim Meier und Julian Schelb, eine sportliche Heimat. Was für Meier so neu wie reizvoll ist, ist die Struktur seiner neuen Mannschaft: „Wir Fahrer arbeiten aktiv in der Organisation, kümmern uns eigenständig unter anderem um Material und Sponsoren.“ Was auf den ersten Blick wie Ablenkung von der sportlichen Konzentration scheint, ist für Meier indessen eine echte Chance im Sinne von Basisdemokratie: „Wir Fahrer wollen ein Team mit Zukunft schaffen und selbst Dinge entscheiden können. Wichtig ist, dass wir mit Herzblut an dieses Projekt heran gehen.“ Erste Erfahrung hat das Team in der abgelaufenen Saison gesammelt – und die war nicht schlecht, so Meier: „Darauf bauen wir auf. Es ist reizvoll, sein eigener Chef zu sein.“

Entsprechend werden die Starts nicht mehr von einem Teamchef bestimmt, sondern von den Fahrern in eigener Regie festgelegt und konzipiert. Selbst verantwortlich und in Absprache mit seinem Trainer Bernd Ebler und dem Bundestrainer Peter Schaupp hat sich Meier entschlossen, die vier Bundesliga-Rennen in Heubach (29. April), Gedern (13. Mai), Freudenstadt (23. September) und Titisee-Neustadt (29. September) zu fahren.

Erstmals wird Tim Meier auch mehrere Weltcup-Rennen im Feld der U23/Elite bestreiten. Offen ist, ob die U23-Fahrer separat starten, was sich aus den Starterzahlen ergibt. In erster Linie konzentriert sich Tim Meier auf die europäischen Termine. Den Auftakt in Südafrika ließ er aus, startet dann aber an Pfingsten in Albstadt – hier jedoch im Trikot der Nationalmannschaft. Weitere Rennen stehen in Nove Mesto (Tschechien), Val Di Sole (Italien), Andorra und La Bresse (Frankreich) an. Ob Meier auch beim Rennen in Mont Sainte Anne (Kanada) startet, ist derzeit noch offen.

Wichtig sind Meier und dem Team die regionalen Aspekte ihres Sports. Schon deshalb hat er sich den Waldhaus-Bikemarathon in Remetschwiel, (10. Juni), die Murgtal-Trophy in Niederhof (29. Juli) und das viertägige Etappenrennen „Rothaus-Bike Giro“ im Hochschwarzwald (16 – bis 19. August) dick im Kalender angestrichen. „Wir wollen uns bei diesen Rennen als Team zeigen“, erklärt Meier, der auch einen zweiten Aspekt nicht vernachlässigen will: „Als neuer Fachwart Mountainbike im Radsportbezirk Hochrhein-Wiesental ist es mir ein Anliegen, bei Rennen in der Regio aktiv dabei zu sein.“

Nachdem Tim Meier als U19-Junior mit dem Sieg in der Bundesliga-Wertung, der Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften und Top-Ten-Plätzen im Junioren-Weltcup so manche Bestmarke gesetzt hat, weiß er, dass er sich in diesem Jahr wieder weiter hinten einreihen muss: „Ich habe nun vier Saisons in der U23 vor mir. Die ersten zwei Jahre sehe ich als Lehrjahre gegen die erfahrenere Konkurrenz“, gibt er sich keinen Illusionen hin: „Mein Saisonziel ist deshalb auch keine Platzierung, sondern vielmehr der Wunsch, dass ich meine Persönlichkeit weiter entwickeln kann.“

Das betrifft natürlich die sportliche Karriere wie die berufliche Zukunft. In diesen Wochen steht der angehende Kaufmann für Büromanagement im elterlichen Zimmerer-Betrieb vor der Abschlussprüfung. Danach plant Meier, die heimischen Gefilde zu verlassen: „Ich würde am liebsten in einem Sportfachgeschäft arbeiten, um Beruf und Sport verknüpfen zu können“, hat er klare Vorstellung und hofft auf einen Chef, der seine Ambitionen auf dem Trail unterstützt: „Für Training, Organisation, Materialpflege und Physiotherapie investiere ich wöchentlich sicher 30 bis 35 Stunden.“

Und dann gibt es da seit einiger Zeit auch noch Nina, die junge Frau an seiner Seite. Die Schweizerin sitzt in ihrer Freizeit übrigens ebenfalls im Sattel, sucht ihr Glück allerdings nicht auf dem Bike, sondern auf dem Rücken ihres Pferdes: „Wir unterstützen uns gegenseitig. Sie drückt mir bei den Rennen die Daumen und ich bin dabei, wenn sie bei Reitturnieren startet“, blickt Meier in diesen Tagen der großen Veränderungen zuversichtlich in seine private, berufliche und sportliche Zukunft.