Regionalsport Hochrhein Thomas Schaller hat das Kart fest im Griff

Der 37-jährige aus Höchenschwand-Attlisberg gewinnt den Ü35-Titel bei Europameisterschaften in Middelburg/Niederlande. Der aus Waldshut stammende Profifahrer hatte zuletzt wegen seiner Familie etwas die Bremse gezogen. Nächster Start ist Anfang Juni am Schluchsee

Motorsport: – Die Indoor-Kart-Europameisterschaft in den Niederlanden war für den erfahrenen Kart-Profi Thomas Schaller aus Höchenschwand-Attlisberg ein besonderes Highlight. 95 Fahrer aus 14 Nationen sorgten für spannende Rennen in Middelburg. "Das fahrerische Niveau der Starter war wirklich hochkarätig, die Strecke super ausgebaut und das Rennen bis auf Kleinigkeiten perfekt organisiert", resümierte Schaller nach seiner Rückkehr.

"Mit meinem Sieg in der Master-Wertung der Altersklasse Ü35 und dem 18. Rang in der Gesamtwertung bin ich rundum zufrieden", erklärt der Motorsportler, auch wenn er weiß, dass mit einem Quäntchen Glück bei der Kart-Auslosung das Finale in den Niederlanden locker drin gewesen wäre. "Die Trainingsfahrten liefen super. Ich hatte schnell meine Linie gefunden. Auch die Vorläufe mit jeweils 16 Runden und einem Short Cut begannen vielversprechend, denn schon das erste Rennen habe ich gewonnen und Extrapunkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde herausgeholt."

Am Ende des ersten EM-Tags war Schaller nach fünf Vorläufen Spitzenreiter der Master-Wertung und lag auf Gesamtplatz 27. Der zweite und letzte EM-Tag begann mit den restlichen drei der insgesamt acht Vorläufe. Die besten 45 Starter qualifizierten sich für das Halbfinale, was Schaller auf Platz 21 souverän erreichte. Noch einmal gab er in diesem Halbfinale, das über 31 Runden ging und mit doppelter Punktzahl in die Wertung einfloss, alles, doch das Los hatte ihm einen schwachen Kart zugeteilt. "Um ins große Finale zu kommen, hätte ich nach dem Halbfinale punktetechnisch unter den Top 15 liegen müssen, was ich mit Platz sieben um zwei Plätze verfehlt habe", bedauert Schaller. Schließlich landete er in der Gesamtwertung mit 105 Punkten auf Platz 18. Nur 2,5 Punkte fehlten auf den 15. Platz, der füs Finale gereicht hätte. "Dafür konnte ich meine EM-Kategorie der Master-Klasse mit elf Punkten Vorsprung für mich entscheiden und freue mich über den Europameistertitel."

Thomas Schaller war begeistert von der Atmosphäre und den starken, aber auch sehr sympathischen Gegnern. "Mal wieder die internationale Luft schnuppern, neue Kontakte knüpfen, fachsimpeln – das war schon toll. Nach vielen Teamrennen war es auch einfach mal wieder super, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein."

All das gehörte vor rund zwei Jahrzehnten zu Thomas Schallers Leben. Damals gehörte er zu den schnellsten Kartfahrern im ganzen Land, bevor er sich noch auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn aus dem aktiven Rennsport zurückzog, um eine Familie zu gründen. Dass er es noch immer kann, hat er in Middelburg aber auf eindrückliche Art und Weise bewiesen.

"Ich wollte mal wieder eine richtige Herausforderung, nachdem ich in den vergangenen Jahren nur noch bei Rennen in der Nähe meiner Heimat gestartet bin", erzählt der Vater von zwei Söhnen. Seiner Familie zuliebe hat er den Rennsport gern hinten angestellt. So ganz hat ihn die Faszination Kartsport aber nie los gelassen. Immer noch trifft er sich regelmäßig mit anderen Profis auf der Waldshuter Kartbahn und hat in den vergangenen Jahren auch sehr erfolgreich an verschiedenen Rennen am Schluchsee, in Eiselfing und in Rosenheim teilgenommen. Diese Rennen hat er auch fast immer gewonnen.

Auch als Rennleiter ist Thomas Schaller mit seiner "Kart-Serie TKC-Süd" erfolgreich unterwegs. Als er die Premiere der Europameisterschaft in Middelburg im vergangenen Jahr im Internet verfolgt hatte, war für ihn schnell klar, dass dieses internationale Rennen das richtige wäre, um sich wieder einmal mit den besten Kartfahrern Europas zu messen. "in einem mir fremden Land auf einer unbekannten Kartstrecke gegen neue, sehr starke Gegner anzutreten – das hat mich schon immer sehr gereizt."

Für intensive Vorbereitungen blieben dem Familienvater, der als Werkstattleiter im Reha-Zentrum Christiani arbeitet, nicht sehr viel Zeit. Deshalb hatte er seine Erwartungen für das Rennen in den Niederlanden auch nicht zu hoch gesetzt. "Mein Ziel für Middelburg war das Halbfinale und ein Podestplatz in meiner Klasse. Das habe ich erreicht", so sein positives Fazit.

Bei einem Rennen nach seiner familiären Pause soll es für Schaller aber nicht bleiben. Im Juni startet er mit seinem Team Badenova wieder bei der "Hochschwarzwald e-cart trophy" am Schluchsee, bei deren Premiere das Team im vergangenen Jahr den Gesamtsieg errang.

Zur Person

Thomas Schaller (37) gehört seit 1996 zu den erfolgreichsten Kartfahrern am Hochrhein. Nachdem es in den vergangenen Jahren aus familiären Gründen etwas ruhiger um ihn geworden war, meldete er sich bei der Kart-Europameisterschaft in Middrlburg/Niederlande mit einem Meistertitel in der Master-Wertung der Klasse Ü35 zurück. Als nächstes startet er vom 1. bis 3. Juni bei dem „Badenova Kart Trophy“, einem Rennen am Schluchsee, im Team Badenova, mit dem er bei der Premiere im vergangenen Jahr sogar den Sieg geholt hatte. (sho)