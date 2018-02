Regiosport Hochrhein Tarek Franke macht den nächsten Schritt

Elfjähriges Turn-Talent aus Bad Säckingen ist erfolgreich in Frankreich und peilt die Qualifikation zur nationalen Meisterschaft an

Turnen: – Tarek Franke aus Bad Säckingen turnt sich der französischen Meisterschaft ein Stückchen näher. Das elfjährige Nachwuchstalent vom TV Rheinfelden startet in Frankreich für die Riege aus St. Louis und belegte in Soultz/F beim France Championship Regional Grand Est, seinem zweiten Werttkampf in dieser Saison in der höchsten Liga National A, mit 81,5 Punkten souverän den ersten Platz. Damit ist nun der Weg frei für den nächsten Wettkampf, bei dem es dann um die Qualifikation für die französische Meisterschaft geht.