Regionalsport Hochrhein Tanja Gerber vom RV Schopfheim dominiert im Dressurviereck

Reiten: – Drei tolle Reitsporttage liegen hinter dem RV Tiengen. Die neue RV-Vorsitzende Nicole Huber war begeistert, sie resümierte im Videointerview: "Das Wetter hat mitgespielt. Wir haben wollen Reitsport bei starken Teilnehmerfeldern gesehen." Dies galt auch für die Dressurprüfungen. Königin im Dressurviereck war Tanja Gerber vom RV Schopfheim. Sie gewann auf "Coco Chanel" und "Sir Boss" die beiden schwersten Prüfungen beim RV Tiengen, die M-Dressuren.

Ein tolles Comeback feierte der für den Wehrer Reitstall VPS Medizin und Partners startenden Bad Säckinger Thomas Fritsch auf "San Dewina" (siehe Interview). Beflügelt durch den Erfolg vor zwei Wochen in Albführen ritten die beiden bei der ersten M-Dressur am zweiten Turniertag auf Platz drei und bei der abschließenden M-Dressur auf Platz zwei. 667,5 Punkte und 67,626 Prozent schafften Fritsch bei der Einsterne-M-Dressur. Gerber und "Sir Boss" holten sich den Sieg mit 684,00 Punkten als letztes Paar im Parcours. Am letzten Turniertag lief es für Fritsch und "San Dewina" noch besser. Mit 675 Punkten waren sie am Ende knapp besiegt. Erneut war Gerber (686,5), diesmal auf "Coco Chanel", besser. Fritsch: "Ich bin sehr zufrieden."

Wie in den Springprüfungen lief es für die Reiter des gastgebenden RV Tiengen auch im Dressurviereck prächtig. Markus Paul Böhling holte sich auf "A la Primeur" mit der Wertnote 7,6 den Sieg vor Adina Würth (7,4) vom RC Hofgut Meisterhaus und Fritschs Vereinskollegin Petra Hönle (7,0) auf "Die kleine Lady". Lilian Mutter auf "Casper" siegte beim Reiter-Wetbewerb, Lara Indlekofer auf "Romantika" bei Führzügelwettbewerb, bei der Qualifikation für die Albführen Bambini-Trophy. Auch Emilia Löhr und "Acaprice" freuten sich über Platz eins.

Drei Siege gingen auch an die Gäste vom RC Hofgut Albführen und die Familie Huttrop-Hage. Janine Huttrop-Hage ritt mit der Wertnote 7,1 auf "No Discussion" bei der L-Trensendressur auf Platz eins. Emilia Huttrop-Hage gewann auf "Schneeglöckchen" einen Führzügel-Wettbewerb, Cecilia Huttrop-Hage auf "Overfly" einen Stilspring-Wettbewerb.

Der Reitstall VPS Medizin und Partners trat in den Dressurprüfungen insgesamt stark auf. Kerstin Stubbe (7,5) gewann auf "Freddy" eine L--Trensen-Dressur.

Alle Ergebnisse im Internet:www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten