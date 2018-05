Regionalsport Hochrhein TV Wehr gewinnt Gold bei badischem Mannschaftsfinale

Leichtathletik-Bezirk Oberrhein startet mit drei Teams beim badischen Mannschaftsfinale in Konstanz. Die weibliche Jugend der U 18 des TV Wehr wurde Meister, die U 18 der StG Dinkelberg Zweiter. Auf Rang drei landen die Frauen des TuS Lörrach-Stetten

Leichtathletik: (de) Der Bezirk Oberrhein war mit drei Teams beim badischen Mannschaftsfinale in Konstanz vertreten. Die weibliche Jugend der U 18 des TV Wehr wurde Meister, die U 18 der StG Dinkelberg Zweiter. Auf Rang drei landeten die Frauen des TuS Lörrach-Stetten.

Die weibliche Jugend U 18 des TV Wehr holte den Titel in der Klasse U18/3. Die Wehrerinnen lieferten sich spannende Wettkämpfe mit der StG Engen-Iznang. Überragende Athletin beim TV Wehr war die A-Schülerin Simea Thanei mit den Siegen über 100 Meter in 13,33 Sekunden und im Weitsprung mit 5,10 m.

Ausschlaggebend für den Gesamtsieg war das Kugelstoßen. Franziska König und Susan Kaiser steigerten sich auf 11,62 m bzw. 11,10 m. Die wieder genesene Mariella Hudec trug mit ihrer Schnelligkeit wesentlich zum überzeugenden Sieg über 4x100 Meter in 51,95 Sekunden mit Simea Thanei, Michaela Kapp und Peyam Tümen bei. Keine Chancen ließen die Wehrer Mädchen über 800 m ihren Konkurrentinnen. Alina Müller (2:27,03 min), Sophie Litschka (2:27,37) und Amelie Höpfl (2:29,79) liefen persönliche Bestzeiten. Die Trainerinnen Elisa Kummle und Hilde Eckert waren stolz auf ihre Jugendgruppe.

In Gruppe 3 der männlichen Jugend U 18 fehlte David Bendig krankheitsbedingt. Die StG Dinkelberg (TV Wehr/TV Schwörstadt/TuS Höllstein) trat mit Fabian Klein, Tim Hartinger, Moritz Lutz, Nick van Rijn und Jakob Hartinger an und erkämpfte sich Silber hinter der LG Baar. Bester Athlet war wiederum Fabian Klein mit 12,36 s über 100 m und 6,25 m im Weitsprung. Nick van Rijn, der noch A-Schüler ist, stieß die Fünf-Kilo-Kugel auf 10,31 m. Über 800 m ließ Moritz Lutz in 2:19.46 min aufhorchen und trug sehr zum guten Ergebnis bei. Eine Zeit von 49,72 s lief die 4x100 m-Staffel in der Besetzung Jakob Hartinger, Moritz Lutz, Tim Hartinger und Schlussläufer Fabian Klein.

Bei den Frauen trat der TuS Lörrach-Stetten für den Bezirk Oberrhein an. Überragende Athletin war Sinah Hänßler mit 12,77 s über 100 m und 5,13 m im Weitsprung. Die 4x100 m-Staffel lief mit Julia Rheinauer, Bianca Golczyk, Hannah Rotzler und Schlußläuferin Sinah Hänßler in 53,44 sec eine hervorragende Zeit und trug wesentlich zum dritten Gesamtrang hinter der LG Kurpfalz und dem SV Malterdingen bei.