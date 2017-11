Regionalsport Hochrhein TV Waldshut freut sich mit Brigitte Greunke

Vier Medaillen für die Fechterin bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Maribor (Slowenien)

Fechten: (sk) Mit insgesamt vier Medaillen kehrte Brigitte Greunke vom TV Waldshut von der 31. Fecht-Weltmeisterschaft der Senioren in Maribor (Slowenien) zurück. Insgesamt gingen bei diesen Titelkämpfen für Fechterinnen und Fechter über 50 Jahre 800 Sportler aus 50 Ländern in den drei Gattungen Florett, Degen und Säbel an den Start. Die deutsche Delegation bestand aus 72 Teilnehmern. Brigitte Greunke hattte sich für diese WM mit allen drei Waffen qualifiziert, zwei Mal auch für den Mannschaftswettkampf. Sie gewann im Einzel zwei Bronzemedaillen mit Florett und Säbel. Mit der Florett-Mannschaft gewann sie Silber hinter den USA und mit dem Säbel-Team Bronze. Gold holte hier auch die USA. Im Medaillenspiegel kamen die deutschen Teilnehmer mit vier Gold-, drei Silber- und neun Bronzemedaillen auf Platz zwei ebenfalls hinter den USA. Dritter wurde Italien. Brigitte Greunke wurde beim Galaabend vom Weltverband für ihre 20 WM-Teilnahmen ausgezeichnet.