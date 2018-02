Regionalsport Hochrhein TV Jestetten powert sich aus

Landesliga-Volleyballerinnen besiegen die SG Singen/Gottmadingen und unterliegen anschließend aber dem TV Aldingen

Volleyball Landesliga Ost, Frauen

TV Jestetten – SG Singen/Gottmadingen 3:1

Der TV Jestetten hatte sich gegen die SG Singen/Gottmadingen viel vorgenommen, spielte von Beginn an konzentriert. Im ersten Satz wendete sich das Blatt, als Isabell Keller beim Stand von 18:20 aufschlug. Sie sorgte mit ihren scharfen Angaben für eine 22:21-Führung. Schließlich verwandelte Lara Unzicker den Jestetter Satzball zum 25:23. Starke Annahme und starke Aufschläge brachten den Erfolg gegen den Tabellenzweiten. Allerdings hatten sich die Gäste im zweiten Satz besser auf die Angaben eingestellt, siegten 25:15. Schnell fanden die Jestetterinnen wieder ihren Rhythmus, während sich der Gegner über das Licht in der Realschulsporthalle beklagte. Im dritten Satz drei baute das Team von Trainer Frank Vetter die Führung auf 22:15 aus. Danach wurde es noch einmal spannend. Schließlich erkämpften sich die Jestetterinnen einen grandiosen Sieg.

Sätze: 25:23, 15:25, 25:21, 25:22

TV Jestetten – TV Aldingen 1:3

Insgeheim hatte sich Frank Vetter zwei Siege erhofft. Doch gegen den vermeintlich schwächeren Gegner wurde sein Team kalt erwischt: "Wir haben am Anfang schlecht angenommen und dann das Selbstvertrauen verloren", konnte sich Vetter den Einbruch dennoch nicht so richtig erklären. Im dritten Satz deutete sich eine Wende an, blieb aber aus. Im vierten Durchgang kämpften sich die Jestetterinnen ebenfalls heran. Beide Sätze und somit die Partie gingen dennoch überraschend verloren.

Sätze: 12:25, 23:25, 25:16, 23:25.