Regionalsport Hochrhein TV Jestetten hat's zwei Mal schwer

Heimspieltage für die Volleyballerinnen des TV Jestetten und des TV Bad Säckingen. Bad Säckinger Wölfe beim TB Emmendingen. Aufsteiger TuS Bonndorf will beim TuS Meersburg den ersten Saisonsieg

Volleyball-Landesliga West, Männer: (neu) Die Bad Säckinger Wölfe (2.) wollen am Sonntag beim TB Emmendingen (5.) Platz zwei verteidigen und sich wieder angriffslustiger als zuletzt bei der ersten Saisonniederlage beim VfR Merzhausen präsentieren. Leicht ist die Aufgabe aber nicht.

Landesliga Ost, Männer: – Aufsteiger TuS Bonndorf sehnt sich nach dem ersten Satzgewinn und vielleicht auch nach dem ersten Saisonsieg. Beim TuS Meersburg (7.) ist ein Erfolg möglich. Nach dem vergangenen Heimspieltag klang Bonndorfs Abteilungsleiter Norbert Kriegl optimistisch: „Trotz der Niederlagen ist die Stimmung gut. Es kommen Gegner, die besiegbar sind.“

Landesliga West, Frauen: – Am zweiten Heimspieltag hat der TV Bad Säckingen am Sonntag den VC Offenburg III und den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen zu Gast. „Das erste Spiel gegen den Nachwuchs des Zweitligisten aus Offenburg dürfte alles andere als ein Selbstläufer sein. Uns erwartet ein junges Team, das schon von klein auf an den hochklassigen Frauenvolleyball in Offenburg herangeführt werden soll“, sagt Raphaela Dietrich vom TV Bad Säckingen. Schon ein Jahr vor den Bad Säckingerinnen ist der Gast aus Zähringen aufgestiegen. Für Dietrich steht fest: „Die Zähringerinnen haben erst einen Sieg. Deswegen wollen wir gewinnen.“

Landesliga Ost, Frauen: – Zwei schwere Aufgaben warten auf den TV Jestetten zu Hause gegen die SG Litzelstetten/Radolfzell II und den USC Konstanz III. Mit zwei Siegen könnten die Jestetterinnen beide Teams einholen.