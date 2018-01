Regionalsport Hochrhein TV Bad Säckingen überrascht den SV Waldkirch

Volleyball: Landesliga-Aufsteiger besiegt den Tabellenzweiten mit 3:2. Männer-Team unterliegt beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen. Klarer Sieg für Jestetter Frauen beim TV Neustadt. Männer des TuS Bonndorf ohne Glück in Schwenningen

Volleyball Landesliga West, Frauen

TV Bad Säckingen – SG Breisach/Gündlingen 1:3

Der TV Bad Säckingen zeigte eine gute Partie. Die Gäste erwischten jedoch den besseren Tag und gewannen verdient. Lange Ballwechsel prägten gleich zu Beginn die Partie. Die Gäste vom Kaiserstuhl waren zumeist entschlossener und waren bereit, den letzten Schritt in der Abwehr zu machen. So mussten die Bad Säckingerinnen die Gäste, mit Ausnahme im gewonnenen zweiten Satz, stets Punkt um Punkt davon ziehen lassen.

Sätze: 17:25, 25:22, 16:25, 18:25.

TV Bad Säckingen – SV Waldkirch 3:2

Ohne Druck gingen die Bad Säckingerinnen gegen den favorisierten Tabellenzweiten SV Waldkirch ins Spiel. Sie gaben alles und feierten nach einer starken Leistung einen Sieg. Die Gäste starteten schwach. Dies nutzte der TV Bad Säckingen. Das Team von TV-Trainer Markus Wöllner spielten in Abwehr und Angriff konsequent und bauten die Satzführung aus. Im dritten Durchgang zeichnete sich eine Wende ab. Die Gäste wurden stärker und glichen aus. Die Bad Säckingerinnen bäumten sich noch einmal auf. Im Tiebreak setzte Theresa Morath die Akzente im Angriff. Mittelblockerin Daniela Redel resümierte: "Das waren zwei wichtige Punkte. Im ersten Spiel lief noch nicht alles, wie es sein sollte. Im zweiten Spiel haben wir gezeigt, was wir können. Wir haben auch nach dem Satzausgleich an uns geglaubt."

Sätze: 25:16, 26:24, 16:25, 21:25, 15:11.

Landesliga Ost, Frauen

TV Neustadt – TV Jestetten 0:3

Der TV Jestetten machte ernst und ließ dem TV Neustadt keine Chance. Das Team von TVJ-Trainer Frank Vetter machte es einzig im ersten Satz spannend. Im Schnelldurchgang erledigten die Jestetterinnen schließlich ihre Aufgabe souverän.

Sätze: 22:25, 10:25, 13:25.

Landesliga West, Männer

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – Bad Säckinger Wölfe 3:1

Die Bad Säckinger Wölfe starteten gut in die Partie. Sie gewannen den ersten Satz. Dann kam der Bruch. In den folgenden Sätzen fanden sie nicht richtig ins Spiel und mussten somit mit leeren Händen nach Hause fahren. Die Bad Säckinger rutschten somit auf Platz drei ab.

Sätze: 20:25, 25:19, 25:22, 25:20.

Landesliga Ost, Männer

TG Schwenningen II – TuS Bonndorf 3:0

Nach dem grandiosen Sieg in Überlingen schaffte es der TuS Bonndorf nicht, nachzulegen. Eine erneute Überraschung blieb aus. Relativ ausgeglichen war noch der erste Satz. Durchgang zwei und drei waren deutlich.

Sätze: 25:19, 25:14, 25:17.