Regionalsport Hochrhein TV Bad Säckingen stößt an seine Grenzen

Volleyball: Landesliga-Aufsteigerinnen verlieren glatt beim SV Waldkirch. Zwei Heimniederlagen für Männer des TuS Bonndorf. Sieg und Niederlage für die Frauen des TV Jestetten

Volleyball-Landesliga West, Männer: VfR Merzhausen – Bad Säckinger Wölfe 3:1

(neu) Die Bad Säckinger Wölfe kassierten nach dem Traumstart mit drei Siegen ohne ihre beiden Leistungsträger Daniel Götz und Mariusz Prius ihre erste Saisonniederlage. Im Gegensatz zu den Spielen zuvor fehlte es den Bad Säckingern an Sicherheit. "Wir haben extrem geflattert. Der Gegner war stark. Wir haben ihn wohl auch ein bisschen unterschätzt", brachte es TV-Abteilungsleiter und Teamsprecher Martin Beltinger auf den Punkt. Im Spiel der Wölfe war unterm Strich zu wenig Bewegung. Gegen die starken Angriffe des Gegners fanden sie oft kein Mittel.

Sätze: 25:23, 20:25, 25:16, 25:23.

Landesliga Ost, Männer: TuS Bonndorf – TG Schwenningen II 0:3

Der TuS Bonndorf begann nervös und gerieten schnell in Rückstand. Wegen der nicht optimalen Annahme fehlte der Druck im Angriff. Der TuS Bonndorf steigerte sich im zweiten Satz. Phasenweise gelangen ihm gute Spielzüge. Die Gäste von der Baar wehrten jedoch die meisten Angriffe des Aufsteigers ab. Viel fehlte den Bonndorfern nicht zum Satzgewinn. Kleine Fehler waren am Ende entscheidend. Nach einem ausgeglichenen Start ging auch der dritte Durchgang an die Gäste.

Sätze: 12:25, 22:25, 21:25.

TuS Bonndorf – TV Überlingen 0:3

Viele Annahmefehler und die daraus resultierenden ungenauen Zuspiele prägten den Start des TuS Bonndorf in die zweite Partie. Die Auswechslungen zeigten keine Wirkung. Die Überlinger spielten variabler und arbeiteten in der Defensive gut. Wie verwandelt spielte der TuS in Satz drei. Die Schmetterbälle saßen, in Annahme und Abwehr kämpfte das Team um Trainer Simeon Maier jetzt verbissen um jeden Ball. Frenetisch angefeuert vom Publikum in der Stadthalle hatte der TuS Bonndorf den Satzgewinn schon vor Augen. Beim 23:23 waren zwei kleine Unachtsamkeiten entscheidend.

Sätze: 10:25, 7:25, 23:25.

Landesliga West, Frauen: SV Waldkirch – TV Bad Säckingen 3:0

Die körperlich deutlich überlegenen Waldkircherinnen deckten dem TV Bad Säckingen gleich die Grenzen auf. Die Gäste hatten dem hohen Block des Verbandsliga-Absteigers wenig entgegenzusetzen. "Die Niederlage ist keine Schande, aber wir haben nie wirklich in unser Spiel gefunden", resümierte Außenangreiferin Christiane Hertzsch.

Sätze: 25:16, 25:15, 25:15.

Landesliga Ost, Frauen: TV Jestetten – TV Neustadt 3:1

"Ich hatte nach dem ersten Satz schon das Schlimmste befürchtet", beschrieb der Jestetter Chef Thomas Elger seine Emotionen nach dem schlechten ersten Durchgang. Trainer Frank Vetter stellte um, plötzlich lief's glatt. Elger: "Im zweiten Satz haben die Mädels den Gegner vom Platz gefegt."

Sätze: 21:25, 25:8, 25:20, 25:20.

TV Jestetten – TuS Hüfingen 0:3

Gegen die groß gewachsenen Spielerinnen der Gäste wusste sich der TV Jestetten zunächst nicht zu helfen. Im zweiten und dritten Satz ging es besser. Sie boten dem Verbandsliga-Absteiger Paroli. Elger lobte das Jestetter Team: "Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen."

Sätze: 11:25, 17:25, 18:25.