Regiosport Hochrhein TV Bad Säckingen in Personalnot

Ohne drei Stammspielerinnen unterliegen die Landesliga-Volleyballerinnen mit 0:3 beim TV Kappelrodeck

Volleyball Landesliga, Frauen

TV Kappelrodeck – TV Bad Säckingen 3:0

(rdi) Ohne die Stammspielerinnen Juliane Vogt, Daniela Redel und Isabell Kindle war den Gästen klar, dass es beim Tabellendritten nicht leicht wird. Zudem fehlte der urlaubende Trainer Markus Wöllner in der Ortenau.

Zu Beginn des ersten Satzes entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf Rennen, mit langen Ballwechseln. Obwohl die Säckingerinnen in den Weihnachtsferien keinerlei Trainingsmöglichkeiten hatten, gingen sie bis zum Spielstand von 12:11 immer wieder in Führung. Danach gelang es jedoch den Gastgeberinnen, sich in den entscheidenden Phasen durchzusetzen, so dass dieser Satz doch noch abgegeben wurde.

Im zweiten Satz verschliefen die Bad Säckingerinnen den Start regelrecht. Erst beim Stand von 2:12, mehreren Wechseln und Auszeiten hatte sich der Aufsteiger endlich gefangen und gestaltete das Spiel etwas offener. Doch der Satzgewinn war in weite Ferne gerückt.

Im dritten Satz lief es wieder besser, die Bad Säckingerinnen knüpften zumindest phasenweise wieder an die gute Leistung des ersten Satzes an. In guter Form zeigten sich die aus der "Zweiten" aufgerückten Hannah Brück und Leonie Lotzgeselle. Dennoch fehlte am Ende die Durchschlagskraft im Angriff, so dass auch dieser Satz verloren ging.

„Wir wussten, dass es richtig schwer wird. Wir hatten Mühe überhaupt eine Mannschaft zusammen zu bekommen und dann steht da auf der anderen Seite eine voll besetzte Kappelrodecker Mannschaft, welche in den Weihnachtsferien komplett durchtrainiert hat, diesen Unterschied haben wir einfach zu spüren bekommen“, sagte Mannschaftsführerin Susi Krauß nach dem Spiel: „Jetzt müssen wir dranbleiben und trainieren, damit wir uns in zwei Wochen am Heimspieltag wieder anders präsentieren können."

19:25, 14:25, 18:25