Regionalsport Hochrhein TV Bad Säckingen feiert seine Badminton-Asse

Zwei Meister und ein Vize-Meister stehen für eine außergwewöhnlich erfolgreiche Saison. Die 1. Mannschaft spielt künftig in der Baden-Württemberg-Liga. Die "Zweite" verliert den Meistertitel in der Verbandsliga im letzten Spiel beim PTSV Konstanz II. 3. Mannschaft steigt in die Bezirksliga auf.

Badminton: Die Stimmung ist gelöst, frohe Gesichter überall. Mit Kind und Kegel haben sich in der Sporthalle der Anton-Leo-Schule die Bad Säckinger Badminton-Asse versammelt. In dem kleinen Regieraum duftet es nach Kaffee. Zu Essen gibt's reichlich. "Bitte bedient euch – wir haben genug da", ist immer wieder zu hören. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre beim finalen Heimspieltag. Fast scheint der Wettkampf zur Nebensache zu werden. Die Fans machen Stimmung auf der Zuschauerseite. Eine Trommel tönt auch dabei.

Der Schein trügt allerdings. Natürlich geht es um Sport. Doch die "Erste" des TV Bad Säckingen steht bereits als Meister fest. Die zwei Heimspiele zum Abschluss einer grandiosen Badenliga-Saison sind nur noch Kür. Die Bad Säckinger haben alle 14 Spiele gewonnen. Am Ende steigen sie mit fünf Punkten Vorsprung auf den TB Emmendingen souverän in die Baden-Württemberg-Liga auf. "Das ist die höchste Liga im Ländle, die vierthöchste in Deutschland", erklärt Sportwart Markus Zeoli stolz, bevor er sein Racket holt und sich für sein Doppel mit Andreas Mrazek bereit macht. Mrazek kommt aus Hannover und nimmt einiges an Strapazen in Kauf, um jedes Mal nach Bad Säckingen zu kommen. "Wir haben uns auf Lanzarote kennengelernt. Mir gefällt es super hier in Bad Säckingen, jetzt werden sie mich nicht mehr los", erzählt er locker im Video-Interview mit dem SÜDKURIER.

Alles sieht so leichtfüßig aus, wenn die Bad Säckinger den Badmintonball, auch Federball oder Shuttle genannt, übers Netz dreschen. Aus dem Handgelenk, mit äußerster Präzision. Auf der Internetseite der TV-Abteilung steht geschrieben: Der Ball kann bei einem Smash (Schmetterball) bis zu 290 Stundenkilometer erreichen, in 20 Sekunden gebe es in der Weltspitze 40 bis 50 Ballwechsel. "Schneller als Tennis", lautet das Zitat darunter. Die Bad Säckinger beherrschen ihren Sport und spielen zum ersten Mal in der Geschichte der Abteilung in der Baden-Württembergliga.

Die Geschichte der Bad Säckinger Badmintonspieler begann 1987. Der heute 59-jährige Antonio Zeoli war einer der Initiatoren. Er war Vorsitzender, bis er beruflich für dreieinhalb Jahre nach Südafrika reiste. Vor sieben Jahren übernahm das Ruder wieder. Seine Kinder Nathalie, Markus und Joshua sind mit eingestiegen. "Sie kommen alle aus dem Tennis", verrät Antonio Zeoli. Joshua habe sogar kurz vor einer Profikarriere gestanden, bevor ihn eine Verletzung bremste. Auch seine Frau Gabi ist mit Eifer dabei. Die Abteilung ist fast ein Familienunternehmen. Antonio lacht und sagt: "Mit Unterstützung vieler anderer."

Badminton in Bad Säckingen war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Schnell ging's bergauf – bis in die Landesliga. Für zehn Jahre gab es eine Unterbrechung. Danach zeigte die Kurve nur noch nach oben. Irmi Ebner übernahm nach Zeoli das Ruder. Auch hier prägte die Familie das Geschehen. Die Familie Ebner ebnete den Weg, bevor Zeoli zurückkam. "Irmi Ebner hat viel geleistet, den Sport in der Stadt vorangetrieben. Wir haben es jetzt noch einmal getoppt", sagt Antonio.

Seit 2011 spielten die Bad Säckinger mit der "Ersten" in der Badenliga, bevor nun der Coup gelungen ist. Fast wäre es eine perfekte Saison geworden. Die "Dritte" ist ebenso Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Die "Zweite" hat den Titelgewinn in der Verbandsliga, somit den Aufstieg in die Badenliga, am letzten Spieltag mit einem 3:5 gegen den nun punktgleichen Meister PTSV Konstanz II verpasst. "Es wäre unglaublich, fast surreal gewesen, wenn es alle drei geschafft hätten", sagt der Abteilungschef, der selbst in der "Dritten" das Racket schwingt.

Sportwart Markus Zeoli ist trotzdem stolz: "Unsere Teams bilden die Mitgliederstruktur gut ab. Wir haben sehr gute Spieler, gute Leute für die Zweite, bei der Dritten steht mehr der Spaß im Vordergrund. Jeder kommt bei uns auf seine Kosten. Alles ist sehr lebendig."

Badminton beim TV Bad Säckingen

Die Abteilung des TV Bad Säckingen wurde 1987 von 13 Mitgliedern gegründet. Heute gibt es 65 Mitglieder, davon spielen 40 aktiv. Die Heimspiele werden in der Sporthalle der Anton-Leo-Schule in der Werderstraße ausgetragen. Hier wird montags, donnerstags und freitags auch trainiert. Am Spielbetrieb nehmen drei Mannschaften teil. Zudem trainieren rund 20 Kinder zwischen neun und 14 Jahren. Vorsitzender ist Antonio Zeoli; Sportwart ist Markus Zeoli.

Infos im Internet: www.badminton-saeckingen.de

Interview mit Badminton-Spitzenspieler Andreas Mrazek (TV Bad Säckingen):

Interview mit Sandra Schneider (TV Bad Säckingen), der besten Badminton-Spielerin der Badenliga:

"Wir können auf jeder Position punkten"

Sportwart der Badminton-Abteilung beim TV Bad Säckingen ist Markus Zeoli (33). Im Badenliga-Meisterteam war er an Nummer drei aufgestellt.

Markus, in der neuen Saison spielt die "Erste" erstmals in der Baden-Württemberg-Liga. Das ist ein riesiger Erfolg.

Absolut. Wir haben drei Jahre gebraucht. Immer war es knapp. Zuerst Zweiter, dann Dritter und dieses Jahr hat es mit dem Titel geklappt. Wir haben langfristig darauf hingearbeitet. Meister und Aufstieg – das war unser erklärtes Ziel.

Wie hattet Ihr euch auf die Saison vorbereitet?

Statt ins Schwimmbad zu gehen, haben wir im Sommer – bei 30 bis 35 Grad Hitze – in der Halle hart trainiert. In der Vorbereitung war wöchentlich drei Mal Training angesagt.

Was hat letztlich den Erfolg ausgemacht?

Günter Huber, der schon diverse Nationalmannschaften trainiert hat, hat einige Mal das Training geleitet. Das hat uns sicher neue Impulse gegeben. Sonja Schneider, ein Bad Säckinger Eigengewächs, ist nach ihrem Studium wieder zurück ins Team gekommen. Sie ist die beste Mixed-Spielerin der Liga und ihre Schwester Sandra die beste Einzelspielerin.

Und wie kam Andreas Mrazek, eure Nummer eins, zum Verein?

Den trafen wir im Urlaub in Lanzarote. Wir haben ihm gesagt, dass wir noch einen Spieler suchen. Er sagte zu und reist immer aus Hannover nach Bad Säckingen an. Wir haben die Flüge rechtzeitig gebucht. Er war ohne Vereins – und ein Glücksfall für uns.

Was zeichnet das Team aus?

Wir sind extrem ausgeglichen besetzt. Wir können auf jeder Position punkten. Ich denke, das hatte kein anderes Team in der Liga. Der Zusammenhalt ist sehr gut. Wir haben alle auf dieses Ziel hingearbeitet. Bei jedem hatte Badminton oberste Priorität.

Wie sieht es für die neue Saison aus? Nehmt Ihr den Aufstieg wahr?

Klar. Das Team bleibt zusammen. Wichtig wäre, dass wir noch einen jungen, spielstarken Spieler dazu bekommen. Ich denke an einen 18-Jährigen, der Ambitionen hat. Wir sind in der Baden-Württemberg-Liga der einzige Verein in der Region. Vielleicht lockt das den einen oder anderen Spieler zu uns.

Fast wäre ein dreifacher Aufstieg geglückt. Haben Sie mit so einer super Saison gerechnet?

Nie und nimmer. Die "Zweite" ist leider knapp gescheitert, aber die "Dritte" hat es auch geschafft. Die Saison ist so oder so ein Riesenerfolg für uns.

Fragen: Michael Neubert