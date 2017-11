Regionalsport Hochrhein TV Bad Säckingen düpiert den VC Offenburg III

Volleyball: Landesliga-Aufsteigerinnen nutzen Außenseiterchance. Jestetter Frauen nach zwei Siegen nun auf Platz zwei. Bad Säckinger Wölfe siegen klar beim TB Emmendingen. Männer des TuS Bonndorf freuen sich beim 1:3 in Meersburg zumindest über den ersten Satzgewinn

Volleyball-Landesliga West, Frauen

TV Bad Säckingen – VC Offenburg III 3:2

Die Bad Säckinger Volleyballerinnen überraschten den Zweitliga-Nachwuchs aus Offenburg und feierten einen grandiosen Fünf-Satz-Erfolg. Trainer Markus Wöllner hatte die Chance trotz der Außenseiterrolle seiner Mädels wohl gewittert. "Wir müssen nicht gewinnen, aber ich bin mir sicher: Wenn wir eine gute Leistung abrufen, sind wir nicht chancenlos", hatte er sein Team motiviert und auf den starken Gegner eingestimmt. In den beiden ersten Sätzen sah es noch nicht nach einem Erfolg aus. Der Aufsteiger hielt mit, der letzte Biss fehlte. Wöllner stellte um, brachte Nilufar Malcher und Christine Rinker. Sie brachten Schwung, und die Bad Säckingerinnen schafften den Satzausgleich. Theresa Morath brachte beim Stand von 14:14 im Tiebreak die Entscheidung. Sie schloss einen tollen Angriff ab und platzierte anschließend einen Aufschlag im gegnerischen Feld.

Sätze: 24:26, 21:25, 25:16, 25:20, 16:14.

TV Bad Säckingen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2:3

Der erste Zweistunden-Marathon zehrte an den Kräften der Bad Säckingerinnen. Dies machte sich im zweiten Spiel gegen den vermeintlich schwächeren Gegner, besonders im ersten Durchgang, bemerkbar. Wöllners Team steigerte sich wieder. Der dritte Satz kostete noch einmal einiges an Energie. Nach einem 15:21-Rückstand legte Raphaela Dietrich eine Neunpunkte-Aufschlagsserie hin – das war der Satzgewinn. Am Ende ihrer Kräfte mussten sich die Bad Säckingerinnen schließlich beugen.

Sätze: 23:25, 25:16, 25:21, 17:25, 11:15.

Landesliga Ost, Frauen

TV Jestetten – SG Litzelstetten/Radolfzell II 3:0

Nach den guten Leistungen der vergangenen Spiele spielte der TV Jestetten mit viel Selbstvertrauen und siegte deutlich. "Der Gegner war nicht schlecht, aber er war nicht gut in der Annahme. So haben wir viele Punkte mit unserem Aufschlag erzielt", resümierte TVJ-Trainer Frank Vetter.

Sätze: 25:20, 25:19, 25:20.

TV Jestetten – USC Konstanz III 3:1

Vetter freute sich und lobte sein Team: "Wir haben gegen einen starken Gegner mit das beste Spiel überhaupt gezeigt." Obwohl die Spielerinnen der Gäste fast durchweg einen Kopf größer waren, setzten sich die Jestetterinnen durch. Das Erfolgsrezept war eine grandiose Abwehrleistung. Vetter: "Mit unserer starken Annahme haben wir den Gegner entnervt, irgendwann haben die Konstanzerinnen die Fehler gemacht." Mit diesen beiden Siegen kletterte der TV Jestetten sogar auf Platz zwei.

Sätze: 26:24, 27:25, 23:25, 25:19.

Landesliga West, Männer

TB Emmendingen – Bad Säckinger Wölfe 1:3

Ohne Martin Beltinger und Mariusz Pruz waren die Bad Säckinger Wölfe zum TB Emmendingen gefahren. Dennoch kamen sie zu einem unterm Strich ungefährdeten Erfolg. Die Bad Säckinger brauchten jedoch eine Anlaufzeit, bis sie den gewohnten Rhythmus fanden. Im ersten Satz kamen sie noch nicht richtig klar. "Ansonsten war es eine souveräne Veranstaltung", sagte Beltinger, der sich über den Spielverlauf in der heimischen Badmattenhalle informierte, wo sein Frauen-II-Team im Einsatz war. Herauszuheben waren Daniel Götz, der in der Mitte stark spielte, Gandolf Glauninger. Thomas Kollnberger war angeschlagen in die Partie gegangen. Er hielt durch und war für das Team eine wichtige Stütze.

Sätze: 25:18, 19:25, 18:25, 21:25.

Landesliga Ost, Männer

TuS Meersburg – TuS Bonndorf 3:1

Für den ersten Saisonsieg reichte es dem TuS Bonndorf wieder nicht. Zumindest mit einem kleinen Erfolg fuhr er nach Hause zurück. Die Bonndorfer durften den ersten Satzsieg feiern. Nach dem deutlichen ersten Durchgang für die Gastgeber steigerten sich die Bonndorfer und holten sich Satz zwei.

Sätze: 25:10, 22:25, 25:19, 25:15.