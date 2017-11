Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen vor Bewährungsprobe

Tischtennis-Oberliga, Frauen: Tabellenführer aus dem Wutachtal fährt zu Verfolger und Vizemeister TTC Frickenhausen

Tischtennis-Oberliga, Frauen: – Seit 19. März 2016 hat die "Erste" der TTF Stühlingen keinen Punkt mehr abgeben. In der Zwischenzeit gelang der souveräne Durchmarsch von der Verbandsliga in die Oberliga. Auch hier steht der Neuling schon wieder auf Platz eins. Zugegeben, das Quartett von damals ist nur bedingt mit der aktuellen Mannschaft zu vergleichen. Lediglich Anna Lasarzick und – als Ersatzspielerin – Celine Schädler sind noch dabei. Nun steht das Team vor einer enormen Bewährungsprobe, denn am Samstag steht das Spitzenspiel beim Verfolger TTC Frickenhausen an.

Die schwäbischen Gastgeberinnen, die das vergangene Spieljahr als Vizemeister beendeten, haben allerdings erst vier Spiele bestritten und dabei beim TTV Weinheim-West verloren. Durch uneinheitliche Ansetzungen besitzt die Tabelle auch nach zwei Monaten noch keine echte Aussagekraft. Schlusslicht TSV Eningen stand erst einmal an den Platten, die Stühlingerinnen stehen bereits vor ihrem siebten Spiel. Dieser siebte Oberliga-Streich dürfte allerdings der vorerst schwerste für die Stühlingerinnen werden. Dass das Niveau auf dieser Ebene höher anzusiedeln ist, wissen sie spätestens seit dem knappen 8:6 vor Wochenfrist beim TTC Dietlingen. Hier kassierte Spitzenspielerin Monika Kuribayashi ihre ersten Niederlagen im Stühlinger Trikot.