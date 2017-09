Tischtennis TTF Stühlingen tut sich schwer

Tischtennis: Verbandsligist unterliegt dem TV Weisenbach mit 6:8 in eigener Halle. Spitzenspielerin Tatjana Lasarzick bleibt nach verlorenem Doppel mit Jessica Faller in den Einzeln unbesiegt. Evita Wiedemann punktet im Doppel mit Jennifer Faller und einmal im Einzel

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen II – TV Weisenbach 6:8

Nach gut drei Stunden hatte es Evita Wiedemann, die Jüngste im Stühlinger Team, auf dem Schläger, den Punkt zu sichern. Doch Jasmin Langenbach, die Nummer zwei der Gäste, war für die Nachwuchsspielerin beim 0:3 eine Nummer zu groß, auch wenn Wiedemann im ersten und dritten Satz erst in der Verlängerung verlor: "Sie hat sich super geschlagen", lobte Spielführerin Jennifer Faller ihre Mitspielerin, mit der sie das Doppel in vier Sätzen gewonnen hatte. Wiedemann setzte sich zudem mit 3:2 gegen Regina Roflik durch und verlor ihr zweites Match gegen Tanja Rath erst im fünften Satz.

Punktegarant war einmal mehr Spitzenspielerin Tatjana Lasarzick, die allerdings an der Seite von Jennifer Faller unglücklich in die Partie startete. Das Duo führte zum Auftakt zwei Mal, verlor das Doppel dann aber doch im fünften Satz. In der Folge holte Lasarzick drei Siege, machte es aber zum Schluss gegen Roflik mit 15:13 im fünften Satz noch spannend.

Während Jessica Faller nur einen Satz gewann und weiter ihre Form sucht, lief es für Jennifer etwas besser. Gegen Spitzenspielerin Monika Vig hielt sie die Partie beim 1:3 lange Zeit offen. Weit mehr Probleme hatte sie gegen Jasmin Langenbach: "Mit deren Überschnitt-Aufschlägen kam ich überhaupt nicht zurecht." Umso wichtiger war für sie das dritte Einzel, in dem sie sich gegen Tanja Rath mit 3:1 durchsetzte und so Evita Wiedemann zumindest die Chance zum Remis geboten hatte.