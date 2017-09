Tischtennis TTF Stühlingen mit bewährtem Team

Tischtennis: Doppeleinsatz für die Landesliga-Männer der TTF Stühlingen zum Saisonbeginn. Frauen starten auswärts ins Abenteuer Oberliga. Verbandsliga-Frauen des SV Nollingen müssen ebenfalls zwei Mal an die Platten

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Guten Mutes fahren die TTF Stühlingen an die Donau nahe Ulm. Beim TSV Herrlingen startet der Aufsteiger ins Abenteuer Oberliga. "Wir wollen eine gute Rolle spielen und vorn mitmischen", sagt Anna Lasarzick, die hinter den Schweizerinnen Monika Kuribayashi und Laura Schärrer an Nummer 3 aufgestellt ist. Einen weiteren Durchmarsch in Richtung Regionalliga planen die zuletzt zwei Mal in Serie aufgestiegenen Stühlingerinnen indessen nicht: "Wir wollen das Team in der Oberliga etablieren. Man weiß nie, wie eine Saison verläuft", bremst TTF-Vorsitzende Tatjana Lasarzick die Erwartungen der seit 19. März 2016 unbesiegten Mannschaft.

Beim letztjährigen Tabellendritten TSV Herrlingen erwartet die Stühlingerinnen gleich zum Auftakt eine echte Standortbestimmung. Das Quartett aus Schwaben hat zwar seine Nummer 2, Anja Skokanitsch, an den TuS Metzingen verloren, bietet aber in Sonja Kaiser und Katrin Honold zwei Spielerinnen vorn auf, die es im abgelaufenen Spieljahr in die Top Ten der Liga schafften. Kaiser spielte mit 32:13 Siegen die drittbeste Bilanz aller Akteurinnen ein, Honold kam mit 28:13 Siegen auf Platz zehn. Nicht zu verachten sind auch die 20:21 Siege von Paula Truöl, die an Nummer 3 gelistet ist. Aus der Herrlinger Verbandsliga-Equipe rückte Selina Bollinger auf Rang vier nach.

Verbandsliga, Frauen: – Nach dem Remis zum Auftakt in Altdorf geht der SV Nollingen mit gemischten Gefühlen auf Reisen nach Mittelbaden. Morgen beim TV Weisenbach und am Sonntag beim TTF Iffezheim stehen schwere Spiele auf dem Plan. In der vorigen Saison gab es gegen beide Gegner identische Resultate. Die Auswärtsspiele wurden jeweils mit 5:8 verloren, in den Heimspielen sicherten sich die Nollingerinnen jeweils ein Unentschieden.

Landesliga Staffel 2, Männer: (mos) Am dritten Spieltag dieser Saison greifen die TTF Stühlingen endlich ins Geschehen ein. „Unser Ziel ist vorn mitzuspielen“, räumt Teamchef Jens Lasarzick jedoch ein, dass der Verbandsliga-Absteiger TTC Singen II und der TTC GW Konstanz, der mit Daniel Frischholz eine neue Nummer eins bekommen hat, vermutlich den Titel unter sich aus machen werden. „Alle anderen Mannschaften liegen von der Stärke her eng beisammen und werden um den Ligaverbleib kämpfen.“

Die Stühlinger setzen auf das bewährte Team, mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Armin Fries. Beim Doppelstart an diesem Wochenende werden sie beide Male komplett an die Platten gehen. „Beim TTC GW Konstanz kommt es gleich zu einem Härtetest“, geht Lasarzick von einem engen Spiel aus und hofft darauf, dass die Gastgeber, wie in den ersten beiden Partien, ohne ihre neue Nummer eins antreten. Am Sonntag gegen den TuS Hüfingen sollen auf alle Fälle zwei Punkte her. Die Hüfinger mussten ihre Nummer eins nach Singen ziehen lassen und sind daher schwächer einzuschätzen als vergangene Saison. „Die Mannschaft ist die erfahrenste in dieser Liga und daher immer für eine Überraschung gut“, warnt Lasarzick zur Vorsicht.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Als erster Oberrhein-Verein kommt der SV Eichsel II zum Einsatz. „Wir wollen wieder versuchen, vorn mitzuspielen. Dafür wird unsere größte Herausforderung sein, immer mit den besten Spielern anzutreten“, ist sich Spielführer Martin Weiss seiner Aufgabe bewusst. Am Sonntag ist der TuS Teningen auf dem Dinkelberg zu Gast. In der vergangenen Saison wurden zwei Siege gegen diese Mannschaft geholt. Jörg Blank, Manuel Brugger, Michael Kuder, Patrick Jünge, Andreas Markoni und Björn Jünge werden alles geben, um auch dieses Mal zu punkten.