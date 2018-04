Tischtennis TTF Stühlingen ist stolz auf seine Talente

Lena Sadrina, Nina Müller und Hour Alsayed spielen erfolgreich bei südbadischen Ranglistenturnieren.

Der U12- und U11-Nachwuchs der TTF Stühlingen spielte erfolgreich bei den südbadischen Ranglistenturnieren. Lena Sadrina, Nina Müller und Hour Alsayed hatten sich über die Bezirksendrangliste für diese Turniere qualifiziert. Lena Sadrina startete beim U11-Turnier in Wehr. Statt 16 Mädchen waren allerdings nur acht am Start. Sie spielte 5:2-Siege ein und wurde dadurch Dritte. Nina Müller kämpfte in Goldscheuer bei der U12. Sie war die Favoritin und gewann in ihrer Gruppe auch souverän. Auch in der Endrunde blieb sie ohne Bezwingerin und feierte so den Sieg in der U12. Hour Alsayed spielte zum ersten Mal bei einem großen Turnier und überzeugte in der Gruppenphase mit 4:2-Siegen. In der Endrunde der besten Acht wurde sie Fünfte und musste sich drei Mal erst im fünften Satz geschlagen geben.