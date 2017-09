Tischtennis TTF Stühlingen ist heiß auf die Oberliga

Tischtennis: Gebremste Euphorie nach zwei Titeln in Serie. Bewährtes Quintett will als Neuling zunächst vorn mitmischen

Tischtennis, Oberliga-Frauen: – Nach zwei Aufstiegen in Folge atmen die Tischtennisspielerinnen der TTF Stühlingen erst einmal durch. Mit dem bewährten Team startet der Neuling am 30. September in Herrlingen in die neue Oberliga-Saison. Unter den zehn Mannschaften der schwäbisch dominierten Liga rechnen sich die Spielerinnen aus dem Wutachtal durchaus eine gute Rolle aus. „Ich denke, dass wir vorn dabei sein können“, glaubt Anna Lasarzick, die an Nummer drei aufgestellt ist.

Nach dem souveränen Titelgewinn in der Verbandsliga waren die Stühlingerinnen vor Jahresfrist mit einem klaren Ziel in die Badenliga gestartet: „Wir wollen Meister werden“, schrieb sich das Team auf die Fahne und schaffte diese Vorgabe eindrucksvoll. Alle 18 Spiele wurden gewonnen, lediglich 23 Matches wurden dabei abgegeben.

Die Schweizer Neuzugänge, Spitzenspielerin Monika Kuribayashi (Neuhausen) und Laura Schärrer (Schleitheim) an Nummer 2 dominierten dank ihrer Bundesliga-Erfahrung, die sie zuvor beim ESV Weil sammelten, die Liga. Kuribayashi blieb in 35 Partien unbesiegt, gab nur fünf Sätze ab. Schärrer spielte 23:3 Siege ein. Anna Lasarzick steuerte 23:1 Erfolge zum Titel bei. Luisa Leser (14:2) und Celine Schädler (10:9) vervollständigten das Meisterteam.

Das Erfolgs-Quintett geht auch in der Oberliga an den Start gehen: „Wir haben bewusst keine Neuzugänge geholt“, so TTF-Vorsitzende Tatjana Lasarzick: „Die Mannschaften sind zusammengewachsen und brauchen sich um Integration keine Gedanken zu machen.“ Diese Maßgabe gilt übrigens für alle fünf Aktivmannschaften, die in der kommenden Saison auf Konstanz setzen. Einzig Joshua Birreck hat den Verein zum TTC Mühlhausen verlassen.

Die „Erste“ der Frauen will sich in der Oberliga etablieren, eine Fortsetzung des Durchmarsches ist nicht geplant: „Wir setzen das Team bewusst nicht unter Druck. Man weiß nie, wie sich eine Saison entwickelt“, hält Tatjana Lasarzick den Ball flach. Ihr Augenmerk liegt auf der umfangreichen Jugendarbeit mit über 30 Kindern, die regelmäßig in Stühlingen trainieren, und der Finanzierung des Spielbetriebs: „Die Fahrten in den Raum Stuttgart gehen ordentlich ins Geld. Wir sind froh, dass wir wieder Sponsoren haben, die den Verein und unseren Sport großzügig unterstützen.“