Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen holen den Halbzeit-Titel

Oberliga-Neuling siegt 8:2 beim TTV Weinheim-West und führt die Tabelle ohne Minuspunkt souverän an

Tischtennis Oberliga, Frauen

TTV Weinheim-West – TTF Stühlingen 2:8

Wer soll die TTF Stühlingen noch stoppen und den dritten Meistertitel in Folge noch verhindern? Am vorletzten Vorrunden-Spieltag der Oberliga setzte sich der Aufsteiger einmal deutlich gegen einen vermeintlichen Konkurrenten in Szene. Das ohne seine Nummer 2, Laura Schärrer, angetretene Quartett aus dem Wutachtal feierte beim TTV Weinheim-West einen ungefährdeten 8:2-Erfolg.

In den Doppeln gaben die vier Spielerinnen nur einen Satz ab. Monika Kuribayashi und Celine Schädler gewannen mit 3:0 gegen Lisa Mayer/Jasmina Frauendorf; Anna Lasarzick und Luisa Leser gönnten Carolin Reisig/Kathrin Weigelt immerhin ein kleines Erfolgserlebnis.

Zur Ehrenrettung der Nordbadenerinnen sei gesagt, dass sie neben den beiden Siegen – Weigelt setzte sich gegen Schädler mit 3:1 und gegen Leser mit 3:2 (13:11 im fünften Satz) durch – nur einmal in den Einzeln ein 0:3 zuließen. Das allerdings im Match der Spitzenspielerinnen, als Mayer gegen Kuribayashi nicht den Hauch einer Chance hatte.

Nach ihrem 3:1 gegen Mayer hatte Anna Lasarzick gegen Carolin Reisig etwas mehr Mühe. Nach dem 13:11 zur 2:0-Führung verlor sie etwas den Faden. Sie fand ihn aber im Entscheidungssatz wieder und gewann deutlich mit 11:4. Ähnlich ging es auch Kuribayashi gegen Reisig. Nach einem 0:2-Rückstand kam die mehrfache Schweizer Meisterin in Schwung und gab in den folgenden drei Sätzen nur noch 15 Punkte ab.

Je einen Sieg spielten die Jüngsten im Team, Luisa Leser und Celine Schädler, ein. Dabei war es Schädler vorbehalten mit ihrem 3:1 gegen Frauendorf das Match zum Sieg zu beenden.