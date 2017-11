Regionalsport Hochrhein TTF Stühlingen hält Kontakt zur Spitze

Männer-Tischtennis: 9:6-Erfolg des Landesligisten beim TV St. Georgen. SV Eichsel II siegt klar beim TTC Schopfheim/Fahrnau

Tischtennis-Landesliga Männer, Staffel 2: TV St. Georgen – TTF Stühlingen 6:9

(mos) Nach einem schwer erarbeiteten Sieg beim Tabellendritten TV St. Georgen verabschieden sich die TTF Stühlingen als erste Mannschaft in die Winterpause. „Wir haben 8:4 geführt, dann sind sie nochmals auf 8:6 heran gekommen, doch wir haben uns den Sieg nicht mehr nehmen lassen“, freute sich Jens Lasarzick vom Tabellenvierten über den Sieg und den Anschluss an die besten drei Mannschaften. Im Doppel mussten Frank Schädler/Alexander Dorka und Gerd Schönle/Lasarzick zwar jeweils in den Entscheidungssatz, spielten jedoch beide Punkte ein. Im vorderen Kreuzpaar gewann Schönle zwei und Schädler ein Spiel. In der Mitte spielte Lasarzick stark auf und holte zwei 3:0-Siege, während Dorka in beiden Partien unterlag. Hinten fuhr Armin Fries, trotz Verletzung, zwei wichtige Punkte ein.

Landesliga Männer, Staffel 3: TTC Schopfheim/Fahrnau – SV Eichsel II 2:9

Der stark geschwächte Gastgeber, der ohne seine Spitzenspieler André Kleber und Jens Kraus und ohne die Nummer vier, Philipp Kanafek, antrat, machte es dem SV Eichsel II nicht gerade schwer. „Im Doppel hatten wir Glück, dass wir zwei Spiele im fünften Satz noch für uns entschieden. Ansonsten haben wir souverän zu Ende gespielt“, zieht Michael Kuder vom Tabellenzweiten sein Fazit. Manuel Brugger/Andreas Markoni gewannen gegen Stefan Rosenfelder/Kevin Kiefer und Kuder/Björn Jünge gegen Tim Sievering/Stefan Brutschin. Martin Weiss/Patrick Jünge unterlagen mit 0:3 gegen Tim Kiefer/Philipp Spohn. Im Einzel musste sich nur Brugger gegen Rosenfelder mit 2:3 geschlagen geben. Die Punkte holte Brugger gegen T. Kiefer, Kuder gegen Rosenfelder und T. Kiefer, P. Jünge gegen Sievering, Weiss gegen K. Kiefer, B. Jünge gegen Spohn und Markoni gegen St. Brutschin.