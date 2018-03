Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen geben Meisterkür

Tischtennis: Mit zwei Heimspielen verabschieden sich die Oberliga-Meisterinnen in die vierwöchige Osterpause. Männer des SV Nollingen erwarten SV Eichsel II und Tabellenführer FT 1844 Freiburg III

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Mit zwei Heimspielen verabschieden sich die Meisterspielerinnen der TTF Stühlingen in die vierwöchige Osterpause. Gegen den TTV Weinheim-West am Samstag und am Sonntag gegen den TTC Dietlingen gilt es für den Aufsteiger in erster Linie, die eindrucksvolle Erfolgsserie auszubauen. Am kommenden Montag liegt die letzte Niederlage genau zwei Jahre zurück. Dem damaligen 6:8 gegen die FT 1844 Freiburg folgten bislang 34 Siege.

Landesliga Frauen, Staffel 2: (gru) Vizemeister TTF Stühlingen III hat es eher leicht. Mit einem Sieg bei Schlusslicht TTC Schluchsee will er an Spitzenreiter TTSV Mönchweiler II dran bleiben.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) Nur den Relegationsplatz könnte der SV Nollingen noch erreichen. Dazu müsste der Tabellenneunte allerdings die restlichen vier Spiele gewinnen. Dass dieses Unterfangen eher aussichtslos ist, zeigt ein Blick aufs Programm am Wochenende. Morgen kommt der Nachbar SV Eichsel II (2.) zum Derby und am Sonntag der Tabellenführer FT 1844 Freiburg III. „Wir hoffen auf ein paar schöne Spiele. Viel wird nicht zu holen sein“, bleibt Mannschaftsführer Georg Ranert realistisch. In der Vorrunde wurde gegen beide Teams mit 3:9 verloren. Während die Gastgeber jeweils komplett mit Christian Riehm, Oliver Grass, Patrick Heger, Georg Ranert, Petra Kaufmann und Gerhard Gretsch an die Platten gehen, tritt der SV Eichsel II mit Manuel Brugger, Michael Kuder, Martin Weiss, Patrick Jünge, Björn Jünge und Jens Kreutler an.