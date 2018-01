Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen fehlen noch vier Punkte

Tischtennis: Oberliga-Frauen stehen kurz vor dem dritten Meistertitel in Serie. Verbandsligist SV Nollingen beendet gegen den SV Kirchzarten seine Erfolgsserie

Tischtennis-Oberliga, Frauen

TTF Stühlingen – TSV Herrlingen 8:4

Allrounderin Tatjana Lasarzick, TTF-Vorsitzende und Stammspielerin der "Zweiten" und gelegentlich auch bei den Männern in der Bezirksklasse an der Platte, feierte ihr Oberliga-Debüt und steuerte ebenfalls einen Punkt zum zwölften Sieg im zwölften Spiel bei. Aus den restlichen sechs Spielen brauchen die Stühlingerinnen nun noch vier Punkte, um den dritten Titel in Folge und damit den Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen. Spitzenspielerin Monika Kuribayashi, die mit der auf Nummer zwei aufgerückten Anna Lasarzick das Doppel mit 3:0 gewann, holte drei weitere Punkte im Einzel ebenfalls ohne Satzverlust. Die restlichen Zähler steuerten Celine Schädler (2) und Anna Lasarzick bei.

TTF Stühlingen – TTC Burgstetten 8:1

In 100 Minuten war der Spaziergang für die Stühlingerinnen beendet. Dieses Mal gewann Anna Lasarzick das Doppel mit Luisa Leser. Den einzigen Gästepunkt ließen Kuribayashi/Schädler nach fünf Sätzen zu. In den Einzeln gab das Quartett aus dem Wutachtal nur noch drei Sätze ab.

Verbandsliga, Frauen

SV Nollingen – SV Kirchzarten 6:8

Maximal ein Remis wäre für die zuletzt vier Mal in Folge unbesiegten Nollingerinnen, die trotz positiver Punktebilanz auf den Relegationsplatz abrutschten, drin gewesen. Diesen Punkt verpasste Adelina Bejtaga, die nach einer Aufholjagd gegen Anita Geppert den fünften Satz noch erreichte, dann aber 9:11 verlor. So blieb es nach dem Doppelsieg von Petra Kaufmann mit Bejtaga bei den Einzel-Punkten für Kaufmann (3) und Claudia Hackl (2).

TTF Stühlingen II – TTCReute 8:5

Das punktlose Schlusslicht hatte in Stühlingen nichts zu verschenken. So mühte sich der Tabellenzweite ordentlich und fast drei Stunden, um den Relegationsplatz hinter dem um vier Punkte enteilten TV Weisenbach zu sichern. Drei Mal zwang das Team aus dem Breisgau die Gastgeberinnen in den Verlängerungssatz und gewann jedes Mal. So im Doppel durch Larissa Wolfsperger/Laura Apostel gegen Jennifer Faller/Evita Wiedemann sowie in den Einzeln durch Wolfsperger gegen Tatjana Lasarzick und Eva Mörder gegen Evita Wiedemann. Nach dem 3:1-Doppel-Sieg von Lasarzick mit Jessica Faller war es deren Schwester Jennifer, die mit drei gewonnenen Einzel die Basis zum Sieg legte. Die weiteren vier Punkte spielten Lasarzick (2), Jessica Faller und Evita Wiedemann ein.