Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen: Nach dem Spiel wird gefeiert

Tischtennis: Oberliga-Frauen der TTF Stühlingen wollen mit ihren Fans auf den errungenen Herbstmeistertitel nach einem Sieg gegen die FT 1844 Freiburg anstoßen. Verbandsliga-Männer des SV Eichsel doppelt gefordert. Frauen und Männer des SV Nollingen haben am Wochenende ebenfalls jeweils zwei Spiele auf dem Programm

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Es ist zwar erst das dritte Heimspiel in dieser Saison, doch es lohnt sich, die Partie der TTF Stühlingen am Samstag, 18 Uhr, gegen die FT von 1844 Freiburg zu besuchen. Schließlich nimmt der Club diese Partie zum Anlass, den höchst überraschend errungenen "Herbstmeistertitel" zu feiern. Seit 19. März 2016 ist das Aushängeschild aus dem Wutachtal ohne Punktverlust, marschierte aus der Verbandsliga an die Tabellenspitze der Oberliga und blickt nun erwartungsvoll in Richtung Regionalliga. Angesichts der bisherigen Resultate wäre ein weiterer Durchmarsch keine Überraschung. Entsprechend sollte der Tabellensechste aus dem Breisgau für Monika Kuribayashi, Laura Schärrer, Ana Lasarzick, Luisa Leser und Celine Schädler kein Hindernis sein.

Verbandsliga, Männer: (mos) Zum oberen Tabellennachbarn DJK Oberschopfheim fährt der Tabellensiebte SV Eichsel ohne seinen Spitzenspieler Christian Switajski, dafür mit Michael Kuder. „Wenn wir so gut aufspielen, wie zuletzt beim 6:9 gegen den TTF Rastatt, ist ein Remis oder mehr drin“, erwarten Dennis Kalt und sein Team ein enges Spiel. Am Sonntag wird Schlusslicht TTV Auggen II erwartet. „Es zählt nur ein Sieg, alles andere wäre eine Enttäuschung“, fordert Kalt sein Team, alles zu geben. Die Eichsler treten komplett mit Switajski, Mark-Hong Bayer, Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier an.

Verbandsliga, Frauen: (gru) Vier Partien hat der SV Nollingen an den letzten beiden Spieltagen dieses Jahres noch zu bestreiten. An diesem Wochenende geht's gegen das Duo hinter dem Tabellenneunten; nächstes Wochenende sind die beiden Clubs vor den Nollingerinnen dran. Mit etwas Glück wäre also das Punktemaximum machbar – und schon wäre das Team um Petra Kaufmann punktgleich mit dem Tabellenzweiten TTF Stühlingen. Allen Rechenspielen zum Trotz muss sowohl beim punktlosen Schlusslicht TTC Reute am Samstag als auch am Sonntag gegen den erst einmal siegreichen Aufsteiger TTC Blumberg erst einmal gewonnen werden.

Landesliga, Frauen: – Zum Abschluss der Vorrunde wollen die noch unbesiegten TTF Stühlingen III beim TTC Mühlhausen die "weiße Weste" wahren. Der Tabellenzweite fährt zuversichtlich in den Hegau. Im vergangenen Spieljahr wurde dort 8:4 gewonnen, das Hinspiel endete mit 8:5 für die Stühlinger "Dritte".

Landesliga Staffel 3, Männer: (mos) Zwei lösbare Aufgaben stehen für den SV Nollingen auf dem Programm. Morgen spielt der Tabellenneunte beim TTC Weisweil (7.) und tags darauf gegen den TV Denzlingen (8.). „Wir können gegen beide Mannschaften punkten, wir müssen nur endlich mal alle sechs gleichzeitig auf einem guten Niveau spielen“, hofft Mannschaftsführer Georg Ranert auf ein erfolgreiches Wochenende. Die Nollinger spielen in beiden Partien komplett mit Christian Riehm, Oliver Grass, Ranert, Patrick Heger, Gerhard Gretsch und Petra Kaufmann.