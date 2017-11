Regionalsport Hochrhein TTF Stühlingen III verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Tischtennis: Remis gegen den TTSV Mönchweiler II. Landesliga-Männer der TTF Stühlingen halten dank zweier Siege Anschluss nach oben. Sieg und Niederlage für den SV Eichsel II

Tischtennis, Landesliga Frauen: TTF Stühlingen III – TTSV Mönchweiler II 7:7

(gru) Vor den Spitzenspielerinnen Vivian Nowak und Sabine Hess hatten die Gastgeberinnen größten Respekt. Das Duo hatte im vergangenen Spieljahr beim 7:7 immerhin sechs Zähler geholt. Diese Waffe der Schwarzwälderinnen blieb dieses Mal stumpf, nur drei Punkte kamen. Ohne gewonnenes Doppel reichte es den Gastgeberinnen aber nicht zum Sieg und damit der Tabellenführung.

Es gab einige Spiele in dieser spannenden Partie, in der die TTF Stühlingen III den Spitzenreiter hätten entscheidend besiegen können, doch es fehlte immer das Quäntchen Glück. So im ersten Doppel, das Anika Böhler/Evita Wiedemann im fünften Satz hauchdünn mit 11:13 gegen Vivian Nowak/Pascale Untersinger verloren. So war es auch im dramatischen Match zwischen Anja Müller und Vivian Nowak, die zwei ihrer drei gewonnenen Sätze ebenfalls in der Verlängerung gewann, aber auch bei der 2:3-Niederlage von Katja Wiedemann in ihrem letzten Einzel gegen Pascale Untersinger.

Allerdings bewiesen auch die Gastgeberinnen ihr Stehvermögen, namentlich durch die in drei Einzeln siegreiche Julia Seidel-Fischer. Dem 3:2 gegen Karin Aberle ließ sie einen Krimi in fünf Sätzen gegen Pascale Untersinger folgen und zum Abschluss sicherte sie mit einer starken Leistung das Remis mit 3:0 gegen die an Nummer zwei aufgestellte Sabine Hess.

Zwei Punkte kamen von Anika Böhler, die sich 3:2 gegen Hess und 3:0 gegen Aberle behauptete. Je einen 3:0-Sieg steuerten zudem Katja Wiedemann gegen Nowak und Anja Müller gegen Untersinger bei.

Landesliga Männer, Staffel 2: TTF Stühlingen – Spvgg. F.A.L. Frickingen 9:4

(mos) Ohne größere Probleme fuhr der Tabellenvierte TTF Stühlingen gegen den Tabellensechsten zwei Punkte ein, auch wenn Spitzenspieler Gerd Schönle seine erste Niederlage in dieser Saison einstecken musste. Zuvor hatte er jedoch an der Seite von Jens Lasarzick bereits das Doppel und sein erstes Einzel gegen Raphael Heyn gewonnen.

Frank Schädler/Alexander Dorka waren ebenfalls im Doppel erfolgreich und spielten jeweils zwei Einzelsiege ein. Zwei weitere Zähler kamen von Lasarzick und Sven Demuth.

TTF Stühlingen – TSV Mimmenhausen 9:4

„Bei dem schwächer eingeschätzten Schlusslicht haben wir uns etwas schwerer getan als erwartet“, freute sich am Ende Mannschaftsführer Lasarzick über vier Punkte an diesem Wochenende und dass die Stühlinger den Anschluss an das obere Tabellenviertel nicht verloren.

Schönle/Lasarzick und Jacek Hesse/Demuth punkteten im Doppel. Vorn war Schönle zwei Mal erfolgreich und Schädler einmal. Lasarzick, Dorka, Hesse und Demuth steuerten je einen Punkt bei.

Landesliga Männer, Staffel 3: SV Eichsel II – FT 1844 Freiburg IV 4:9

Gegen den Tabellenführer gingen für den SV Eichsel II gleich alle drei Doppel verloren, ansonsten wäre vielleicht noch etwas mehr drin gewesen. So kamen Björn Jünge und Jens Kreutler, die beide ihr erstes Einzel gewonnen hatten, nicht mehr zu ihren zweiten Einsatz. Die anderen beiden Punkte spielten Manuel Brugger gegen Moritz Leupolz und Patrick Jünge gegen Lino Rohrer ein.

SV Eichsel II – TV Denzlingen 9:4

„Wir sind froh über den Sieg gegen den Tabellenneunten. Wir lagen 1:3 hinten, als ich mein Spiel zum Glück im fünften Satz gewonnen habe“, weiß Michael Kuder, dass ansonsten vielleicht alles ganz anders gelaufen wäre. Anschließend waren die Tabellendritten wieder voll konzentriert und mussten nur noch eine Niederlage von Brugger gegen Martin Frey in Kauf nehmen. Die Punkte für den Gastgeber spielten Martin Weiss/Patrick Jünge im Doppel ein. Im Einzel waren Kuder, Weiss und P. Jünge jeweils zwei Mal erfolgreich. Andreas Markoni sowie Björn Jünge steuerten je einen Sieg bei.