Tischtennis TTF Stühlingen III mit viel Elan

Tischtennis: Landesligist siegt 8:2 beim TTC Singen II. Verbandsligist SV Eichsel belohnt sich mit 9:7 beim „Marathon“ gegen Neuling DJK Oberharmersbach. Männer des SV Nollingen im Derby erstmals mit Petra Kaufmann im Einsatz

Tischtennis Verbandsliga Männer

SV Eichsel – DJK Oberharmersbach 9:7

Nach fast viereinhalb Stunden hatte er Gastgeber seine ersten Punkte eingefahren. „Ein starker Aufsteiger, der uns bis zum Schluss gefordert hat“, freute sich Kapitän Dennis Kalt über eine geschlossene Teamleistung und das nötige Quäntchen Glück. Zehn mal ging es in den fünften Satz. Sechs Mal entschieden die Eichsler die Verlängerung für sich. Entsprechend holten Christian Switajski/Mark-Hong Bayer und Lukas Hertrich/Alexander Höferlin die Punkte erst im Entscheidungssatz. Im Einzel punktete Hertrich zwei Mal und Switajski, Bayer, Höferlin und Granier steuerten je einen Punkt bei. Das Schluss-Doppel gewannen Switajski/Bayer erneut im fünften Satz.

Landesliga Männer, Staffel 2

DJK Villingen – TTF Stühlingen 9:4

Anders als geplant mussten die TTF Stühlingen mit zwei Ersatzspielern und dem angeschlagenen Alexander Dorka antreten. „Armin Fries ist verletzt, Frank Schädler und Alex hatten die Grippe“, ärgerte sich Mannschaftsführer Jens Lasarzick über die nicht eingeplante Niederlage. Da nutzte es auch nichts, dass Lasarzick, aufgerückt ins vordere Paarkreuz, eine super Leistung abrief und beide Spiele gewann. Gerd Schönle war vorn ebenfalls zweimal erfolgreich. Zu Beginn gingen alle drei Doppel von Lasarzick/Frank Heinrichson, Schönle/Jacek Hesse und Dorka/Sven Demuth verloren.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – SV Nollingen 9:3

Im Derby ließ die Eichsler „Zweite“ dem Gast keine Chance. Lediglich in den drei Fünf-Satz-Matches hatten die Nollinger die besseren Nerven. So entschieden Christian Riehm/Oliver Grass das Doppel gegen Manuel Brugger/Martin Weiss für sich. Grass punktete in der Verlängerung des fünften Satzes mit 12:10 gegen Jörg Blank; Patrick Heger mit 15:13 gegen Michael Kuder.

Mit viel Lob bedachte Nollingens Spielführer Georg Ranert Mitspielerin Petra Kaufmann, die erstmals bei den Männern antrat: „Sie hat sich sehr gut geschlagen, hielt gegen Patrick Jünge, einem der stärksten Spieler im hinteren Kreuzpaar, gut mit. Ein paar Spiele wird sie noch brauchen, um sich an die etwas andere Spielweise zu gewöhnen.“

Die Punkte für den SV Eichsel II holten Blank/P. Jünge gegen Ranert/Kaufmann und Kuder/Torsten Einhaus gegen Heger/Gerhard Gretsch. Im Einzel waren Blank gegen Riehm, Brugger gegen Riehm und Grass, Kuder und Weiss gegen Ranert, P. Jünge gegen Kaufmann und Einhaus gegen Gretsch erfolgreich.

Landesliga Frauen, Staffel 2

TTC Singen II – TTF Stühlingen III 2:8

Anja Müller und Evita Wiedemann waren die Matchwinner beim Gast. Gemeinsam gewannen sie das Doppel und je zwei Einzel. Ebenfalls doppelt erfolgreich war Katja Wiedemann, die ihr Doppel mit Julia Seidel-Fischer allerdings im fünften Satz verlor. Hätte sie zudem das Spitzenspiel gegen Kristina Greiner-Perth nicht auch im fünften Satz verloren, wäre die Partie mit 8:0 an die Gäste gegangen.