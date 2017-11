Regionalsport Hochrhein TTF Stühlingen III: Heiß auf den Spitzenreiter

Tischtennis: Landesliga-Frauen erwarten TTSV Mönchweiler II. Oberliga-Frauen müssen reisen. Zwei Heimspiele für die Stühlinger Männer. Männer des SV Eichsel sind auch zwei Mal an den Platten

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Nach Keltern bei Pforzheim fährt das Quartett der TTF Stühlingen und hofft, die "weiße Weste" auch beim TTC Dietlingen bewahren zu können. Nachdem der Neuling zuletzt kaum Gegenwehr in den Heimspielen verspürte, sollte das nun beim Regionalliga-Absteiger anders werden. Die Gastgeberinnen holten zwar eine Etage höher keinen einzigen Punkt, blieben aber nach dem Abstieg zusammen und stehen nach drei Partien auf Rang fünf.

Landesliga, Frauen: – Mit Spitzenreiter TTSV Mönchweiler II haben die Spielerinnen der TTF Stühlingen III aus dem vergangenen Spieljahr noch eine kleine Rechnung offen. Nur gegen das Gästeteam gelang in der Saison 2016/17 kein Sieg. Nach dem 3:8 auswärts reichte es zu Hause lediglich zu einem 7:7. Will das Team um Katja Wiedemann dieses Mal die zwei Punkte an der Wutach behalten, muss ein Rezept gegen die Spitzenspielerinnen Vivian Nowak und Sabine Hess, die gemeinsam die Liga-Rangliste anführen, gefunden werden.

Landesliga Staffel 2, Männer: (mos) Der Tabellenvierte TTF Stühlingen erwartet morgen die Spvgg F.A.L. Frickingen und am Sonntag den TSV Mimmenhausen in der Stadthalle. „Vier Punkte sind Pflicht. Wir wollen versuchen, an der Spitze dran zu bleiben“, schätzt Spielführer Jens Lasarzick den Aufsteiger aus Frickingen (6.) jedoch stärker ein, als den Tabellenzehnten TSV Mimmenhausen. Für die TTF Stühlingen treten in beiden Partien Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Sven Demuth an.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Zwei Mal an die Platten geht die Eichsler Reserve. Der Tabellendritte muss morgen gegen den Tabellenzweiten FT 1844 Freiburg III ran, der bis jetzt in keinem seiner vier Partien mehr als drei Spiele abgegeben hat. Vergangene Saison konnten die Eichsler beide Begegnungen für sich entscheiden. Tags darauf wird der TV Denzlingen auf dem Dinkelberg erwartet. Die Gäste stehen momentan auf Platz acht, was aber nicht darüber hinweg täuschen darf, dass sie bisher nur Gegner aus der oberen Tabellenhälfte hatten. Letzte Runde trennte man sich beides Mal mit einem Unentschieden.