Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen II übernimmt Tabellenspitze

Hauchdünner und spannender 8:6-Sieg beim TTC Altdorf in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen. TV Weisenbach stolpert beim 7:7 in Kirchzarten

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen:

TTC Altdorf – TTF Stühlingen II 6:8

Fast dreieinhalb Stunden lieferten sich die beiden Mannschaften einen wahren Krimi. Fünf Mal mussten die Spiele im fünften Satz entschieden werden, wobei die Stühlinger Reserve in dieser Hinsicht kein Glück hatte. Nur das Doppel von Celine Schäfer/Jennifer Faller konnte auf diesem Weg gewonnen werden. Jessica Faller/Tatjana Lasarzick unterlagen mit 7:11 im fünften Satz. Am Ende war es egal, denn der hauchdünne Sieg brachte den TTF Stühlingen II die Tabellenführung nachdem der TV Weisenbach in Kirchzarten nur zu einem Punkt kam.

In den Einzeln haderten die Gäste mehrfach, nicht nur wegen der vier in der Verlängerung verlorenen Partien. Vor allem Jennifer Faller, die sich ein Einzel sicherte, verstand die Welt nicht mehr, als Katharina Schmidt im fünften Satz beim Stand von 10:8 einen Kantenball zum Sieg buchte. Nun stand es 6:6, der Krimi sollte weitergehen. Die zuvor bereits einmal erfolgreiche Jessica Faller "rächte" ihre Schwester, holte gegen Laura Jäck die entscheidenden Punkte mit Netz- und Kantenball. Tatjana Lasarzick, die zuvor ebenfalls ein Einzel gewonnen hatte, machte dann im letzten Spiel des Abends den Sieg perfekt. Zwei Mal war auch Celine Schädler erfolgreich.