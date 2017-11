Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen II siegen in Steinach

TTF Stühlingen II siegen in Steinach

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: In der Ortenau wird die knappe Heimniederlage gegen den SV Kirchzarten wett gemacht. SV Nollingen unterliegt den Steinacherinnen äußerst knapp. Stühlinger "Dritte" hat keine Mühe mit Landesliga-Schlusslicht TTC Schluchsee

Tischtennis Verbandsliga Frauen

TTF Stühlingen II – SV Kirchzarten 6:8

Der Aufsteiger aus dem Dreisamtal erwischte die TTF Stühlingen II eiskalt. In den Doppeln legten Nicole Greschkowitz/Tanja Mark gegen Jennifer Faller/Evita Wiedemann und Doris Weisser/Anita Geppert gegen Tatjana Lasarzick/Jessica Faller jeweils mit 3:1-Siegen eine 2:0-Führung vor. Diesen Rückstand vermochten die Gastgeberinnen nicht mehr aufzuholen. Mit ein Grund war, dass gegen Doris Weisser nichts zu holen war, einzig Tatjana Lasarzick war knapp dran, verlor aber nach 15:13 im vierten Satz danach den Entscheidungssatz mit 9:11.

So blieb es bei den Siegen von Lasarzick gegen Geppert (3:0) und Greschkowitz (3:1), von Jennifer Faller gegen Geppert (3:1) und Mark (3:1) sowie Jessica Faller und Wiedemann jeweils gegen Greschkowitz. Wiedemann hätte im letzten Einzel noch das Remis einspielen können, unterlag aber Geppert mit 1:3.

SV Nollingen – TTCSteinach 6:8

Zumindest ein Punkt war zum Greifen nah für die Gastgeberinnen. Zwei Mal mussten sie sich im fünften Satz geschlagen geben – Adelina Bejtaga unterlag dabei gegen Sarah Lauble und Nicole Weber zog gegen Tatjana Lauble den Kürzeren. Das dritte Spiel über fünf Sätze entschieden die Nollinger Frauen hingegen für sich. Zum Auftakt gewannen Petra Kaufmann und Adelina Bejtaga gegen Elke Stremlow und Tatjana Lauble. In der Folge sorgten Kaufmann (3:0 gegen Stremlow), Bejtaga (3:0 gegen T. Lauble) und Weber (3:1 gegen S. Lauble) für eine 4:2-Führung. Die Wende leitete Jana Neumaier ein, die zum dritten Mal in Folge gegen Kaufmann – dieses Mal mit 3:0 – gewann. Neumaier war in der vergangenen Saison die einzige Verbandsliga-Spielerin überhaupt, die Kaufmann bezwang. Die Schweizerin im Nollinger Trikot holte den fünften Punkt mit 3:1 gegen S. Lauble, Lisha Wang besiegte T. Lauble mit 3:0. Nach einem spannenden 15:17 im ersten Satz gegen Stremlow musste sich Weber im letzten match nach über drei Stunden mit 0:3 geschlagen geben.

TTCSteinach – TTF Stühlingen II 3:8

Ohne Elke Stremlow vermochte das Team aus der Ortenau den TTF Stühlingen II nicht viel entgegen zu setzen. So blieb es bei Einzelsiegen von Neumaier gegen Jennifer Faller (3:1) und Tatjana Lasarzick (3:0) sowie dem Doppel-Sieg von Tatjana und Franziska Lauble (3:2 gegen Jessica Faller/Evita Wiedemann). Die Gäste machten mit einem kampfstarken Auftritt den sechsten Saisonsieg perfekt. Tatjana Lasarzick/Jennifer Faller behaupteten sich in fünf Sätzen gegen Neumaier/S. Lauble. Danach punktete Spitzenspielerin Lasazick, die neben dem Spiel gegen den SV Kirchzarten auch noch eine Partie mit der 2. Männermannschaft hinter sich hatte, gegen S. Lauble (3:0) und zum Abschluss in fünf Sätzen gegen T. Lauble. Jennifer Faller steuerte ein 3:1 gegen S. Lauble bei. Jessica Faller biss sich gegen F. Lauble (3:2) und T. Lauble (3:1) durch und Evita Wiedemann blieb gegen diese beiden Steinacherinnen sogar ohne Satzverlust.

Landesliga Frauen

TTF Stühlingen III – TTC Schluchsee 8:2

Das Schlusslicht war keine große Hürde für die Stühlinger "Dritte", die mit dem klaren Sieg den zweiten Platz hinter Herbstmeister TTSV Mönchweiler II festigte. Anika Böhler/Evita Wiedemann und Katja Wiedemann/Julia Seidel-Fischer gaben in den Doppeln nur einen Satz ab. Böhler und Seidel-Fischer mit je zwei Siegen sowie Katja und Evita Wiedemann mit je einem Erfolg rundeten die Partie ab.