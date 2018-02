Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen II siegen im Regio-Derby

Tischtennis: Verbandsligist setzt sich gegen SV Nollingen durch. Männer des SV Eichsel überraschen mit Sieg gegen Tabellenführer TTSF Hohberg II. Landesliga-Frauen der TTF Stühlingen übernehmen die Spitze

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen II – SV Nollingen 8:5

(gru) Mit dem Sieg im Regio-Derby gegen die auf dem Abstiegsrelegationsplatz verharrenden Nollingerinnen verteidigten die TTF Stühlingen II den Relegationsplatz. Der Titel dürfte hingegen dem nun um sechs Punkte enteilten TV Weisenbach nicht mehr zu nehmen sein.

"Gut, dass wir die Doppel gewonnen haben", freute sich Spielführerin Jennifer Faller: Zudem war Verlass auf unser hinteres Paarkreuz." Ihre Schwester Jessica gewann mit der aus der "Dritten" aufgerückten Evita Wiedemann erst das Doppel gegen Petra Kaufmann und Adelina Bejtaga und anschließend die Einzel gegen Nicole Weber und Bejtaga ohne Satzverlust. Einzig gegen Petra Kaufmann, die sich auch gegen Jennifer Faller (3:2) und Tatjana Lasarzick (3:0) durchsetzte, blieb sie erfolglos. Die gleiche Ausbeute verzeichnete Evita Wiedemann, die dem 3:1 gegen Bejtaga ein 3:0 gegen Weber folgen ließ.

Mit einem Quäntchen mehr Glück in den ersten beiden Einzeln wäre die Partie wohl eher entschieden gewesen. Schon vor Jennifer Fallers Fünfsatz-Niederlage gegen Kaufmann hatte auch Lasarzick nach 2:0-Führung ihr Spiel gegen Claudia Hackl noch mit 2:3 abgeben müssen. In vier Sätzen setzte sich Hackl zudem gegen Jennifer Faller durch. Weber und Bejtaga gingen auch in den Einzeln leer aus.

TTF Stühlingen II – TTCSteinach 3:8

(gru) Dem Gast aus Mittelbaden gelang eine eindrucksvolle Revanche für das 3:8 aus dem Hinspiel gegen die mit Luisa Leser aber ohne Jennifer Faller angetretene Stühlinger Reserve: "Es lief nichts zusammen bei uns, schon die Doppel gingen beide verloren", ärgerte sich Tatjana Lasarzick über den missratenen Auftritt: "Ich hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt." Die TTF-Vorsitzende ging in ihren beiden Einzeln leer aus. Die Punkte spielten Luisa Leser, Jessica Faller und Ersatzspielerin Evita Wiedemann ein.

Verbandsliga, Männer

SV Eichsel – TTSFHohberg II 9:6

(mos) Zwei wichtige Punkte, um sich ein wenig von den Abstiegsplätzen abzusetzen, holte sich der SV Eichsel überraschend gegen den Tabellenführer. „Ausschlaggebend war das hintere Paarkreuz. Daniel Granier und Michael Kalt holten alle vier Punkte“, zogt Dennis Kalt vom Tabellensiebten ein zufriedenes Fazit. Die Gäste kassierten ohne ihre Spitzenspieler Shidong Li und Achim Stoll auf dem Dinkelberg ihre erste Niederlage. Gegen die beiden Ersatzspieler aus der „Vierten“ ließen sich die Gastgeber die große Chance nicht nehmen. Das Ergebnis hätte sogar noch klarer ausfallen können, hätten nicht Kalt/Granier und Alexander Höferlin/Kuder ihre Doppel jeweils im Entscheidungssatz verloren. Lediglich Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich waren im Doppel erfolgreich. Bayer, Kalt, Hertrich und Höferlin steuerten jeweils einen Einzelsieg bei.

Landesliga, Frauen

TTF Stühlingen III – TuS Hüfingen 8:1

(gru) Zumindest zwei Wochen lang steht die weiterhin unbesiegte Stühlinger "Dritte" an der Tabellenspitze. Dass allerdings der Sieg gegen die Gäste von der Baar so flott eingespielt werden würde, überrascht. Magere sieben Sätze gingen an den TuS Hüfingen, dessen Ehrenpunkt Monika Fritschi und Gisela Christ im Doppel mit 3:1 gegen Katja Wiedemann und Julia Seidel-Fischer einspielten. Zuvor hatten sich Anika Böhler und Anja Müller mit 3:1 gegen Claudia Kronschnabel und Martina Bareth durchgesetzt. In den Einzeln punkteten Böhler, Wiedemann und Seidel-Fischer je zwei Mal, den achten Punkt spielte Müller ein.

Landesliga, Männer

TTF Stühlingen – TTC Singen II 0:9

(mos) Ohne Spitzenspieler Gerd Schönle gab es für die TTF Stühlingen gegen den Tabellenführer nichts zu holen. Obwohl die Gäste ohne ihre Nummer zwei und sechs antraten und mit Ersatz aus der „Fünften“ anreisten, gewann der Tabellenvierte gerade einmal sechs Sätze in der einseitigen Partie.