Regionalsport Hochrhein TTF Stühlingen II haben Rang zwei fest im Blick

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen des Vereins sind doppelt gefordert. Am Freitag kommt Aufsteiger SV Kirchzarten, am Sonntag geht es zum TTC Steinach. Frauen des SV Nollingen können den Stühlingerinnen Schützenhilfe leisten. Männer der TTF Stühlingen beim TV St. Georgen. SV Eichsel II bei Schlusslicht TTC Schopfheim/Fahrnau

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: (gru) Nach einem spannenden Duell trennten sich die Regio-Konkurrenten SV Nollingen (9.) und TTF Stühlingen II (2.) mit einem leistungsgerechten 7:7. Nun drücken die am Wochenende gleich zwei Mal geforderten Stühlingerinnen dem Gegner vom vergangenen Wochenende erst einmal die Daumen. Das Nollinger Team erwartet den TTC Steinach (3.) und könnte mit einem Remis wertvolle Schützenhilfe leisten. Ganz so abwegig ist das nicht, denn in der vergangenen Saison holten sich die Nollingerinnen drei der vier Punkte gegen das Team aus der Ortenau.

Die seit zwei Monaten unbesiegten TTF Stühlingen II spielen am Sonntag bei den Steinacherinnen und könnten mit einem Sieg zum Vorrundenabschluss den zumindest den zweiten Platz sichern. Allerdings ist die Bilanz der vergangenen Saison nicht so gut wie die der Nollingerinnen. Es sprang nur ein Punkt heraus. Bereits heute Abend will die Stühlinger "Zweite" gegen Aufsteiger SV Kirchzarten die Basis für ein erfolgreiches Wochenende legen.

Landesliga, Frauen: – Platz zwei über die Weihnachtspause zu bringen, ist das Ziel der nach wie vor unbesiegten TTF Stühlingen III. Die Mannschaft um Katja Wiedemann hat bislang eine starke Vorrunde gespielt, so dass die ausstehenden Partien gegen den TTC Schluchsee (7.) und am ersten Adventswochenende beim TTC Mühlhausen (5.) eher Formsache sind. Zuletzt war das Team aus Schluchsee im März zu Gast in Stühlingen und verlor mit 4:8.

Landesliga Staffel 2, Männer: (mos) Im letzten Spiel der Vorrunde müssen die TTF Stühlingen zum Tabellenzweiten TV St. Georgen. „Das ist die Überraschungsmannschaft in unserer Liga. Wir haben großen Respekt vor ihnen“, freuen sich Mannschaftsführer Jens Lasarzick und sein Team auf ein Spiel auf Augenhöhe. Allerdings möchte der Tabellenvierte dennoch gewinnen und tritt in Bestbesetzung mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Armin Fries an.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Die Eichsler Reserve fährt zu Schlusslicht TTC Schopfheim/Fahrnau. „Wir wollen gewinnen, um den beiden Mannschaften der FT 1844 Freiburg auf den Fersen zu bleiben“, ist Michael Kuder vom Tabellendritten zuversichtlich. Der Aufsteiger TTC Schopfheim/Fahrnau hatte keinen guten Start. Spitzenspieler Jens Kraus verletzte sich zu Beginn der Runde und ist nicht leicht zu ersetzen. Der SV Eichsel II spielt mit Manuel Brugger, Kuder, Martin Weiss, Patrick Jünge, Andreas Markoni und Björn Jünge.